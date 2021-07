La hamburguesa argentina que se posiciona en el exterior

La Birra Bar pasó de un local en Boedo a abrir en Miami; en un segundo paso llegará a España y Portugal

Daniel Cocchia, de 46 años, proviene de una familia de gastronómicos argentinos que atravesó varias crisis. Su padre tiene una rotisería en San Juan y Avenida La Plata desde 1992, a la que él anexó su emprendimiento llamado La Birra Bar en 2000. Post 2001 el negocio mejoró y fue creciendo hasta que, en 2014, ideó con su hijo una hamburguesa que fue un éxito. Sumó un segundo local, 10 franquicias en la Ciudad de Buenos Aires y en pandemia está por abrir un local en Miami y en tratativas para llegar a España y Portugal.

“Mi madre y mi padre fueron los mentores del negocio gastronómico. Ellos intentaron tener locales en escalas muy pequeñas, barriales y, al día de hoy, mi papá todavía trabaja en la rotisería. Todavía funciona y está al lado de La Birra Bar original que fundamos con mi esposa”, contó Cocchia en diálogo con lanacion.

Si bien La Birra Bar ya ofrecía hamburguesas, en 2014 y con Renzo -uno de sus hijos- colaborando en el negocio familiar, surgió el objetivo de lograr la hamburguesa perfecta. “Hacemos nuestro pan todos los días. Picamos nuestra carne, hacemos nuestro blend de cortes y todo lo que tiene que ver con las salsas. Las recetas de todas las hamburguesas son nuestras”, aseguró el cofundador.

La hamburguesa, que tiene casi 50 opciones, posicionó a La Birra Bar y el boca en boca hizo el resto. “Cuando nos quisimos dar cuenta, de un día para el otro teníamos una cuadra de fila”, rememoró. En 2017 llegó el segundo local: La Birra Night, un espacio ubicado en Carlos Calvo al 4300, con capacidad para 200 personas sentadas.

“Arrancamos con un local muy pequeño, después fuimos a uno más grande y recién ahí pensamos en franquiciar. Tenemos 10 franquicias, dos de las cuales se abrieron en pandemia. También ganamos el premio Best of the Best de Tripadvisor, abrimos nuestra planta de producción, empezamos a fabricar nuestros propios helados y llevamos adelante las negociaciones para desembarcar en el exterior”, explicó.

El plan de abrir un local en Miami surgió por un viaje que hicieron a los Estados Unidos en 2018 en el que constataron el diferencial de su producto. “Allí no tienen nada como nuestras hamburguesas. La industria le ganó a lo artesanal y eso hace que los sabores sean todos iguales. Ellos apuntan más al negocio. Tienen otra manera de hacer las cosas”, afirmó.

El local de Miami, ubicado en 14831 Biscayne Blvd, se abrirá en unas semanas y allí están Cocchia, su esposa y su hijo. “Estamos custodiando que salga como queremos para que sea la matriz de los locales que podamos franquiciar. El formato en España y Portugal será distinto porque hablamos con una empresa que tiene un pie en el mercado de allá y, de la mano de ellos, llegaríamos con cierta cantidad de locales”, detalló.

El menú de Miami contará con la clásica hamburguesa criolla, con morrón, cebolla, tomates asados y provoleta; la Coleslaw; la Monterrey, con guacamole y jalapeños; la Magumbo, con cheddar, bacon y la salsa magumbo; y la Umami, con lechuga, alioli, spicy ketchup, tomates confitados y mozzarella a la milanesa; entre otras muchas variedades. El emprendimiento también ofrecerá platos de estilo americano como BBQ ribs, onion rings, chicken tenders, mozzarella sticks, buffalo wings y rib eye steak. Además, para completar la experiencia, La Birra Bar ofrecerá su línea de helados artesanales con ocho sabores: chocolate belga, limón, pistacho, frutilla, banana, sambayón y los dos dulce de leche: uno con lajas de chocolate y otro con caramelo salado.

En la actualidad, La Birra Bar y sus franquicias locales emplean a 150 personas y han llegado a vender 6000 platos en un día.

“El gran desafío es replicar ese espíritu, eso que a veces es intangible, esa mística”, dijo Cocchia y cerró: “Para mí era impensado esto. Todo nació en un local de Boedo atendido por sus propios dueños, en donde había que traccionar al público. El primer verano que abrimos, después de la explosión de 2001, venía algún amigo y yo le decía ‘sentate, te invito, quedate todo lo que puedas para que la gente vea a alguien adentro’. De eso a hoy tener debajo de nuestro nombre la palabra Buenos Aires, Miami, o Madrid es algo muy fuerte que te dice que lo que estás haciendo, tal vez, no tenga límites”.

Por María Julieta Rumi – La Nación