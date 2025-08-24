“La ha superado la ambición por el dinero”: Lourdes Arrieta cruzó duro a Karina Milei

“Esto terminó siendo negocios entre ellos mismos”, dijo la legisladora ex LLA, quien ahora critica el “verticalismo nefasto” del oficialismo.

En medio del escándalo que enfrenta el gobierno de Javier Milei por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, la diputada nacional Lourdes Arrieta apuntó directamente contra la cúpula de La Libertad Avanza (LLA). En declaraciones a Radio 10, la legisladora sostuvo que venía “marcando diferencias hace un año” y que el límite fue la falta de transparencia y la sucesión de este tipo de hechos que, según ella, ya alcanzan “el sexto caso” en lo que va de la gestión. Puntualmente, acusó a Karina Milei de tener “ambición por el dinero” y aseguró que el oficialismo traicionó sus banderas para “hacer negocios entre ellos mismos”.

“Venía marcando mis diferencias con LLA hace un año. Falta de transparencia, silencio, malversaciones en PAMI… no podemos ser cómplices. Ya es el sexto caso de corrupción que mancha la investidura presidencial”, afirmó Arrieta, en referencia a los audios filtrados en los que el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, menciona a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem como supuestos beneficiarios de un esquema de coimas vinculadas a medicamentos e insumos.

La diputada nacional, quien participó las listas de La Libertad Avanza en 2023, lanzó: “Spagnuolo es íntimo amigo y abogado del Presidente. Nos quisieron ensuciar a nosotros y a la vicepresidenta por su relación con él, pero es absolutamente mentira. Los audios son fehacientes”.

Arrieta, quien esta semana junto a los legisladores Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González conformó un espacio al que denominaron “Coherencia”, remarcó que el oficialismo se manejó con un “verticalismo nefasto, sin debate ni consensos” y aseguró que junto a otros funcionarios decidieron “agruparse para ponerle un límite a los atropellos del gobierno”.

Arrieta también apuntó contra figuras del gabinete libertario y aliados políticos: “Menem, Bullrich, Petri… son gente que toda la vida vivió del Estado y ahora creen ser puros”.

Además criticó lo que consideró una traición al discurso anticasta con el que Milei llegó al poder: “Esto de que veníamos a terminar con la casta terminó dentro, haciendo negocios entre ellos mismos”.

“Creíamos en la motosierra porque pensábamos que se iban a terminar los curros. Y tenemos curros de Menem con contrataciones en el Banco Nación, en Diputados… terminó siendo todo lo contrario”, agregó Arrieta.

Sobre Karina Milei, fue directa: “Yo creo que a Karina la ha superado la ambición por el dinero. Las coimas, las cryptos, los contratos de los Menem, PAMI, ANSES…”

En otro pasaje, denunció el uso de fondos públicos para financiar militancia digital: “Empezaron a reducir ministerios y fueron metiendo ñoquis como trolls para que oficien de militantes digitales. La motosierra fue todo lo contrario. Nos han estafado”.

