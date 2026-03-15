La guerra impacta de lleno en el turismo global: estiman pérdidas de u$s600 millones por día

El cierre de rutas aéreas, la suspensión de servicios en terminales internacionales y el aumento de costos por el petróleo modifican la dinámica del sector

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel encendió las alarmas de la industria turística global. Conexiones aéreas interrumpidas, pasajeros varados, la falta de confianza entre los viajeros y un incremento de las tarifas para viajar que responde al aumento del petróleo ya comenzaron a afectar la demanda y a las economías, especialmente de la región de Medio Oriente.

Según las últimas estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), el conflicto genera un impacto económico devastador en esta zona, con pérdidas que alcanzan los u$s600 millones diarios en concepto de gasto de turistas internacionales.

La región, una zona estratégica de conexión y distribución de flujo aéreo, que representa el 5% de las llegadas internacionales y el 14% del tráfico de tránsito en todo el mundo, se enfrenta a una parálisis que afecta a todo el ecosistema, desde hoteles y cruceros hasta empresas de alquiler de autos.

Impacto en aeropuertos clave y un “deterioro en la percepción de seguridad”

Vuelos cancelados y aumento en los costos: la guerra impacta de lleno en el turismo

El informe del WTTC destaca que la interrupción en la conectividad aérea es el factor más crítico. Los grandes hubs o centros de distribución de vuelos como Dubái, Abu Dabi, Doha y Baréin -por los que pasan unos 526.000 pasajeros por día (en su conjunto)- vienen sufriendo cierres y alteraciones operativas a medida que la tensión escala.

A esto se suma la confianza de los viajeros. Según un análisis de inteligencia turística realizado por Mabrian by Data Appeal (Almawave-Almaviva Group), que trabaja en un Índice de Percepción de Seguridad, en el último mes, hasta el 4 de marzo, se ve un “deterioro pronunciado en la percepción de seguridad de los viajeros” en los destinos de los países árabes del Golfo, aunque la intensidad de la caída varía por país. Egipto, Jordania y Turquía también se ven afectados, aunque en menor medida.

Y recuerda que estos destinos del Golfo “han invertido un esfuerzo considerable durante la última década en consolidar la seguridad como un pilar reputacional central, logrando puntuaciones consistentemente altas en este índice y, en algunos casos, excepcionalmente robustas”.

Proyecciones económicas en ajuste permanente

Las proyecciones para 2026 -se esperaba que el gasto de visitantes extranjeros en la región alcanzara los u$s207.000 millones anuales– están en un recálculo permanente desde que se inició el conflicto. Y según análisis de la consultora Tourism Economics, las reservas hacia destinos de Medio Oriente podrían caer entre el 2% y el 11%, según la evolución del conflicto.

Pese a la gravedad del panorama, la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, mantiene una visión optimista basada en la historia del sector. “El sector de Viajes y Turismo es el más resiliente de todos”, dijo Guevara al tiempo que recordó que, tras incidentes de seguridad previos, la demanda suele recuperarse en un período tan corto como 60 meses, siempre y cuando exista una respuesta coordinada.

La directiva subrayó que la clave para salir de la crisis reside en la colaboración entre gobiernos y el sector privado.

“La comunicación clara y las medidas que refuercen la estabilidad son fundamentales para reconstruir la confianza”, agregó, destacando la importancia de acciones como la asistencia hotelera y la repatriación para aquellos viajeros afectados por la coyuntura actual.

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