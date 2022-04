La furia de Wanda Nara contra la China Suárez por volver a escribirle a Mauro Icardi

La esposa de Mauro Icardi fulminó a la ex de Benjamín Vicuña en Socios del Espectáculo luego de descubrir el supuesto intento de reflotar el affaire con su esposo. Mirá el video.

Un llamativo mensaje en el teléfono de Mauro Icardi reavivó la feroz pelea de Wanda Nara con China Suárez, luego de que a mediados de octubre explotara el escándalo por el affaire de la ex de Benjamín Vicuña con el padre de Francesca e Isabella.

“Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín“, fustigó Wanda a China, en elíptica referencia al inicio de su relación con Nicolás Cabré, padre de Rufina, cuando todavía estaba casado con Eugenia Tobal, quien terminó perdiendo el embarazo y divorciándose del galán.

Las palabras de Wanda Nara fueron reproducidas por Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo del celular de Luli Fernández.

En la charla con Luli Fernández, Wanda Nara confirmó la veracidad del chat de Marcelo Mancha Latorre con Mauro Icardi de parte de China Suárez.

“Me lo había contado Mauro y mandado una captura, hace unos días cuando yo estaba en Buenos Aires. Ahora que llegué vi todo. Pero ya sé que semaneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta“.

Ahí, la panelista indagó: “¿Por qué creés que la China buscaría contactarlo nuevamente?”

“No le importa nada, lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada”.

“Me espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema“.

“Ya había recibido mensajes del peluquero. Mauro los bloqueó de todos lados”, reveló Wanda sobre la insistencia de la China con Mauro.

CÓMO FUE EL INTENTO DE CONTACTO DE CHINA SUÁREZ A MAURO ICARDI QUE DESCUBRIÓ WANDA NARA

A través de su mejor amigo, Mancha Latorre, China habría pretendido retomar el diálogo con Icardi en momentos en que Wanda estaba en Buenos Aires en medio de la presentación de prensa de su local de cosméticos, según contaron en Socios del Espectáculo.

Fue el propio Mauro Icardi quien le mostró el sospechoso mensaje a Wanda Nara, y el matrimonio concluyó que era un vocero de China Suárez, y por eso Marcelo Mancha Latorre bloqueó al delantero de PSG de su WhatsApp.