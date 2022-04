La furia de Elba Marcovecchio contra Fernando Burlando

La abogada se mostró muy molesta luego de que Barby Franco, pareja del dueño del estudio en el que ella trabajaba, la tildara de “agrandada” por no invitarlos a su boda: “Cuando empecé a salir con Jorge Lanata me dejó de pagar”. Mirá el video.

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio fue de ensueño: menú de cinco pasos, invitados de lujo y un glamoroso salón como marco. Pero cuando todavía no habían transcurrido ni 48 horas del evento, este lunes por la tarde la abogada sorprendió con un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram, en el que apuntó contra Fernando Burlando.

Todo comenzó cuando en Intrusos destacaron que en la fiesta no estuvo el letrado, dueño del estudio en el que trabajaba Elba hasta hace un tiempo. Por ese motivo, fueron a buscar la palabra de Barby Franco, pareja de Burlando, que se mostró muy filosa a la hora de referirse a la flamante esposa de Lanata. “Tenemos un cumpleaños de 15, que es más importante, y pasan reaguetón y trap”, lanzó la modelo.

Entonces, el cronista le preguntó si había habido una pelea entre los abogados. A lo que ella contestó: “Ni idea, pero voy a ser sincera, no nos invitó a ninguno de los dos y sé que tampoco a ninguno del estudio. Sé que trabajó muchos años en el estudio de Burlando, pero no invitó a nadie”. Y cerró, picante: “¿Se agrandó, Chacarita?”.

En este contexto y luego de que trascienda la mala relación entre Marcovecchio y Burlando, fue la propia Elba quien salió a aclarar la situación en una story. “En el contexto de mi boda tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible!”, escribió sobre un fondo negro con letras blancas. Y sentenció, como para no dejar dudas sobre su conflictiva desvinculación: “¿Rogar que te paguen? Eso no es digno”. El fuerte mensaje de Elba Marcovecchio contra Fernando Burlando

Luego, la letrada también dio su punto de vista en LAM(América), donde se mostró muy enojada y contó por qué hizo esa publicación. “Me motivó todo lo que estuve escuchando durante el día, decir que soy desagradecida, que me fui tres meses y que dejé mi trabajo, eso lo dijo Mariana Brey. Son todas cosas falsas. Nos casamos el sábado y yo sigo desde la mañana vestida porque fuimos a trabajar los dos ¿A vos te parece que esa es una conducta de alguien que deja tres meses un trabajo”, comenzó expresando.

Y agregó: “Si me llamé a silencio, fue por respeto. Y lo mantuve pese a que decían alguna que otra cosa, pero ahora en el contexto de la boda, digan que ‘se agrandó Chacarita’. Me parece de cobarde que mande a decir estas cosas a periodistas, a mujeres u hombres. Todos los que me conocen saben que empecé a trabajar a los 21 años y a los 25 me compré el inmueble de mi estudio porque me fue bien en mi carrera”.

“Yo trabajaba mientras mi ex marido estaba internado porque era un escape. Sin victimizarme, es la historia que me tocó y saqué adelante a mis dos nenes, que eran dos bebés”, continuó. “Estoy enojada, siento que Burlando mandó a Barby a decir eso”, señaló.

Acto seguido, se refirió al final de su relación laboral con Burlando. “Terminó mal porque desde que se hizo público que yo salía con Jorge, a mí me dejó de pagar. Me tocaban las causas pro bono, y en las que había participaciones, que eran escasas, módicas o nulas. Yo trabajo, no voy a estar ejecutando un cliente o haciendo cosas que no corresponden, no va con mis principios ni mi ética. No me paga, se lo pido una vez, dos veces, durante prácticamente un año y el primer martes de junio yo le dije a Fernando que así no aguantaba más y que me iba en la feria”, contó. Y reveló: “Él me dijo que aguantara, que iban a entrar casos que rindieran, pero es un gran estudio, no soy tonta. Yo no trabajo para comprarme vestidos, sino para mantener dos criaturas”.

En tanto, aseveró: “No sé si mi relación con Jorge fue el motivo para que me deje de pagar, pero coincidió temporalmente. Que mande a decir que soy desagradecida o que le abandoné el trabajo…Yo soy abogada ¿Una mujer se agranda por estar con un hombre? No. Que diga todo esto porque no lo invitamos a un casamiento, ¡qué antiguo!”. Y dio detalles de su relación con el abogado: “Hace un año que no hablamos, cuando le mandé un mensaje para juntarnos, no me contestó. ¿Y lo voy a invitar a mi casamient? ¿Dónde está el vínculo? Siempre fui respetuosa con todos los que trabajé, pero todo esto no va, porque es pegar”.

Cabe señalar que Teleshow se contactó con Burlando para saber su opinión al respecto, pero el letrado solo se limitó a responder: “¿Por este tema? Está encandilada. Intrascendente”.