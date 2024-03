La furia de Alejandra Pradón con la serie de Guillermo Coppola: “Nunca fui la amante de Maradona”

La exvedette estalló en ira cuando vio que en la producción del representante de fútbol dejaban entender que ella había tenido una relación sentimental con el Diez

Si bien los años 90 pasaron hace tiempo, algunos hechos siguen dando que hablar. Por estos días se estrenó la serie biográfica de Guillermo Coppola, el íntimo amigo y representante de Diego Armando Maradona. Y nada de lo que se cuenta allí pasó desapercibido. Por ejemplo, en uno de los capítulos de la producción Star+, se sugiere que Alejandra Pradón, quien fuera pareja de Coppola, en realidad estuvo vinculada a él como pantalla para tapar un supuesto affaire que ella habría mantenido con el Diez.

Así las cosas y en diálogo con Intrusos (América), Pradón reconoció que todavía no vio la serie entera, sino un extracto en el que Adabel Guerrero, que es quien la personifica en la miniserie, presentó el domingo pasado en Implacables (El Nueve), el ciclo que conduce Susana Roccasalvo. Según expresó, no le gustó lo que vio y tras esto decidió llamar de inmediato a Claudia Villafañe, quien fuera la mujer de Maradona en aquel momento, para aclarar la situación y explicarle que jamás fue amante del astro del fútbol.

“No me gustó nada lo que vi. Llamé a Claudia porque para mí es la que importa en mi vida y en lo personal es ella. Es una ridiculez lo que se cuenta en la serie”, disparó sin filtros. A la vez, se refirió a una de las panelistas de la mesa del programa que conduce Florencia de la V como testigo de aquel momento histórico. “Marcela Tauro vivió todo nuestro noviazgo”, aseguró Pradón.

Alejandra Pradón, enojada con la serie de Guillermo Coppola

“A Claudia le dije que estaba muy enojada. Pasa que yo la adoro, la respeto muchísimo. Hemos compartido muchas cosas con Guille, las nenas, Giani (refiriéndose a Gianinna Maradona, la hija menor de Claudia) todavía me dice ‘tía Ale’”, señaló en referencia a la familiaridad con la que Pradón vivió junto a los Maradona en aquella época. “Yo lo escuché a Coppola el viernes en lo de De Brito y dijo: ‘Está tomado en comedia’. No, no pueden ensuciar así a la gente”, se quejó a continuación Alejandra.

“Me ensuciaron. Yo fui la pareja de Guillermo. Él vivió conmigo acá en mi casa, tenía su auto acá”, certificó al respecto queriendo despejar todo tipo de dudas en cuanto a esta situación que la angustia. A propósito de esto, intervino la panelista Karina Iavículi quien aseguró que en ese preciso instante estaba recibiendo diversos mensajes de parte de gente muy famosa que aseguraba que Maradona la habría ido a ver a Pradón al teatro y habría pasado algo en aquel momento. Alertada por esta supuesta situación, Villafañe se habría enterado, puso el grito en el cielo y, luego, la vedette comenzó a salir con Coppola. Pero Pradón lo desmintió de plano.

“Diego maneja mi camioneta, lo lleva a Guillermo al teatro y él no se había separado de Sonia Brucki. Atrás había una que salía con Diego, pero nunca la llegué a ver”, aclaró Alejandra. En cuanto a su personificación en la serie Guillermo Coppola, el representante, dijo: “Hablé con Adabel desde el primer día y me dijo que el director de la serie le había dicho que yo salía con Diego. Le dije que en la vida estuve ni un minuto sola con Diego y jamás haría una cosa así. Le pasé millones de fotos íntimas con Guillermo, con Claudia, con las nenas. Éramos familia”.

“Yo no sabía que esto iba a pasar”, dijo Alejandra a la vez en que reveló que ella firmó un consentimiento para contar su historia, pero que la parte en la que en la serie se muestra una supuesta relación sentimental con Maradona, no fue avalada por ella. “Yo no hablé con Guillermo porque ayer iba a hablar Giannina con él. Estaba muy enojada porque se enteró quién era la morocha que estaba en la camioneta, que se llama Laura”, cerró.