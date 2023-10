La fuerte frase de Marcela Tauro sobre Wanda Nara

La panelista no dudo en exponer su opinión sobre las decisiones que toma la empresaria respecto de su vida en medio de su cuadro de salud.

Wanda Nara confirmó recientemente que estará en el Bailando de Italia, mejor conocido como “Ballando con le Stelle“. La participación de la empresaria será por 10 galas y ya presentó a su bailarín. Esta noticia sorprendió a los medios, ya que la modelo se encuentra bajo tratamiento, y quien no dudó en compartir su opinión al aire fue Marcela Tauro, que le lanzó un filoso comentario a la conductora.

La panelista de Intrusos aprovechó tu tiempo al aire y expresó sobre la decisión de Wanda: “Está feliz por hacer el programa allá, pero, por otro lado, Wanda también mostró los celulares nuevos que le mandó a los hijos. Yo cuando veo esos posteos digo, no aprendieron nada de la enfermedad. Porque digo, no entiende nada de la vida, está transitando una enfermedad, no lo quiere hablar, y postea los Iphone de los hijos. La vida pasa por otro lado.“.

WANDA JUNTO A SU BAILARÍN.

Además, Marcela habló sobre el hijo de la empresaria, que está viviendo en Argentina: “El hijo está viviendo acá, ella allá. Yo creo que tiene inseguridad y se siente obligada a tener que mostrar. Para mí ya demostró, no tiene que demostrar que es millonaria ni nada, para mí su valor pasa por tener que mostrar“.

IMAGEN RECIENTE DE MARCELA TAURO.

Por último, Marcela Tauro reflexionó sobre la actitud de Wanda Nara en medio de su cuadro de salud: “Quizás sea un falso escudo por parte de ella, para decir, ‘yo sigo igual, mi vida sigue igual, nada cambió’. Quizás no lo asumió todavía“.

¿Qué opinó el equipo de Intrusos sobre la actitud de Wanda Nara?

Karina Iavicoli expresó en el ciclo de América TV: “Ella necesita que se hable de ella“, y la conductora del programa, Flor de la V, también compartió su opinión sobre la empresaria: “¿Y también no legitiman a través del dinero? Legitimar algo desde el dinero, ¿cuál es tu talento? Por eso, te tiro la cartera, te tiro el vestido“.

Para cerrar el tema, Marcela Tauro intentó mantener la paz con Wanda Nara y aseguró: “Igual para mí Wanda tiene mucho valor, porque logró un montón“.