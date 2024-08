La fuerte confesión de Luis Ventura: “Mi hijo quería ser Tinelli salteando tiempos”

El reconocido periodista habló de la relación con su hijo mayor Facundo y cómo fueron las charlas profesionales que tuvieron. La palabra del joven a Teleshow

Conocido por ser punzante, picante y por haber cosechado muchas primicias en su historial como periodista,Luis Ventura da a conocer a diario detalles del espectáculo nacional e internacional; pero suele ser mucho más profundo y sensible cuando le toca hablar de su vida privada. En ese sentido, en las últimas horas, el conductor del programa “Secretos Verdaderos” de América TV, lanzó una profunda reflexión respecto a su familia, particularmente sobre la relación con su hijo mayor, Facundo.

Declaraciones de Luis Ventura

El también presidente de APTRA habló en el marco de una entrevista con la revista Paparazzi y no se guardó nada. Como se ve en el video que encabeza esta nota, Luis comenzó reflexionando sobre la paternidad y los ajustes que debió hacer en su vida. “Hay cosas que no me gusta contarlas. Sobre todo cuando fui padre, porque cuando tenés hijos ya pensás”,afirmó y destacó la responsabilidad que este rol implica en su vida y cómo esto afecta las decisiones personales y profesionales: “Hay que rever algunas ideas Porque en el ímpetu de la juventud y de la soltería nadie depende nadie de vos, pero cuando tenés hijos pensás en la familia y ahí le das una vuelta de tuerca. Ese es el límite”.

Al referirse a su hijo mayor, Facundo Ventura, quien siguió sus pasos en el periodismo, el comunicador no ocultó su orgullo y recordó colaboraciones pasadas en las que estuvieron juntos, como “Código Ventura”, “Venturísimo” y trabajos en teatro con Ricardo Fort. Sin embargo, también señaló los retos que su primogénito enfrentó en su camino profesional: “Él quiso saltar tiempos. Él quería ser (Marcelo) Tinelli sin la que se fumó para ser quien es”, mencionó.

Ante estas declaraciones, Teleshow se comunicó con Facundo, quien se refirió a los que dijo su padre. “Tiene razón. Yo pensaba que por ser hijo de él, por tener su apellido, ya tenía que tener un lugar asegurado. Y de hecho choqué mucho con mi viejo por ese tema“, afirmó el actual panelista de Empezar el día (Ciudad Magazine).

Facundo se refirió al tiempo que estuvo distanciado de Luis. ”Cuando me alejé de él, que pasó un año y medio sin hablarme, empecé a armar mi propio camino y las cosas se empezaron a dar solas”, siguió el joven, quien siempre fue muy consciente de la influencia de su padre en los medios, por lo que optó por llevar adelante ese legado pero con sus propios desafíos y aprendizajes.

Volviendo a las declaraciones de Luis a Paparazzi, el periodista sentenció:“Entendí que cuando fui papá nació el verdadero profesional que es hoy”. Cabe destacar que no solo habló de la vida familiar. También abordó otros temas. Al ser consultado sobre a quién considera el mejor conductor de la televisión argentina, Ventura comentó: “Si buscás uno global, Marcelo Tinelli, que es el señor televisor. Santiago del Moro es un gran presentador y maestro de ceremonias. Ángel de Brito me parece superlativo a nivel de medios de comunicación y espectáculos. Florencia de la V es show pleno desde su vestimenta”, concluyó.

En tanto, Teleshow aprovechó la respuesta de Luis para consultarle a su hijo Facundo qué pensaba sobre esto. “En cuanto al mejor conductor, creo que no está mal los que eligió él (por Luis), pero para mí el mejor conductor del país y uno de los mejores en la historia de la televisión argentina es Jorge Rial y con mucha diferencia por encima del resto”, concluyó el joven.

Facundo Ventura es periodista y actualmente se desempeña como panelista de Empezar el día (Ciudad Magazine), el programa que conduce Yuyito González (Foto/Instagram)



Por Andrea Taboada-Infobae