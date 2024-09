La fuerte confesión de la hija de Amalia Granata sobre la relación con su papá, el Ogro Fabbiani: “No lo veo hace 4 años”

Uma, la joven de 16 años, contó como está la relación con el exfutbolista y habló sobre la posibilidad de reencontrarse. Su dura respuesta

Desde su separación en 2008, la relación entre Amalia Granata y Christian “El Ogro” Fabbiani se caracterizó por diversos escándalos y un vínculo poco fluido. Fruto del romance entre la diputada provincial y el exfutbolista nació Uma Fabbiani, quien sorprendió al hablar sin filtros de las actitudes de su padre. Si bien en reiteradas oportunidades la legisladora habló de los conflictos que tuvo con el exdeportista, en esta oportunidad la joven de 16 años contó el rol que este cumple en su vida.

“No lo veo mucho, nos distanciamos así que no lo veo desde hace unos 4 años. Yo pienso que la gente no cambia”, comenzó diciendo Uma enel ciclo de Herederos (Telefe). Luego, la joven expresó que Granata nunca buscó cambiar su percepción de la situación: “Mi mamá no me dice nada, ni me cuenta cosas del pasado, ni del presente, nada. Ya no soy la chiquita de 6 años que no entendía nada. Siento que ahora realmente soy yo la que sabe, la que entiende”, aseguró.

Ante esta situación, Uma se refirió a la posibilidad de reencontrarse con su papá y reconstruir su vínculo: “Siento que es más demostrar que cambiaste o que, por lo menos, cambiaste en algunas cosas. Ha pasado mucho tiempo y yo siento que no cambió, entonces prefiero estar distanciada. Me encantaría, obvio, pero ahora siento que sigue pasando siempre lo mismo, entonces prefiero dejarlo a un lado y ocuparme de mí misma, de mi bienestar”. En ese sentido, la hija de Granata habló de la relación que mantiene con su familia paterna: “Me comunico, hablamos. Hablo con mis dos tías y con mi abuela, para decirnos feliz cumpleaños, y con mis primos, a quienes también quiero”.

A comienzos de junio, Amalia Granata había comentado sobre la cuota alimentaria que recibe de Fabbiani para la manutención de Uma. En una visita al programa Desayuno Americano (América), la diputada reveló que hasta hace poco el monto era de 30 mil pesos mensuales, pero que recientemente había subido a 60 mil. “Lo que él me pasa ahora es mínimo, apenas para que quede asentado en la Justicia. Es mucha plata la que debe y por eso tuvimos mediaciones”, afirmó Granata, quien destacó que durante 16 años cubrió todos los gastos de su hija sin ayuda.

Granata también expuso que Fabbiani tiene una deuda económica significativa debido a un convenio firmado en Rosario, y que está expresada en dólares y ha sido imposible de cobrar. A pesar de los conflictos económicos y emocionales, la legisladora subrayó la importancia de la salud mental de su hija por sobre la cuota alimentaria. “La salud mental de mi hija vale más que la cuota alimentaria”.

En una entrevista con LAM (América)el año pasado, la también panelista explicó que la relación entre Fabbiani y Uma ha sido distante en los últimos años. Según la diputada, la falta de comunicación entre el exfutbolista y la joven ha persistido durante un período considerable. Recordemos que en el 2023, la ausencia de Fabbiani en el cumpleaños de 15 de Uma generó controversia tras un fuerte mensaje del deportista en las redes sociales, lo que dio lugar a ciertas especulaciones. “Estoy enojada con él. Hubiese sido mejor si lo dejaba en privado, porque siento que fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes, como decirme: ‘Feliz cumpleaños’. Y no lo hizo. Pero bueno”, dijo Uma, con la voz entrecortada.

Una de las polémicas familiares se dio cuando el Ogro Fabbiani no asistió al cumpleaños de 15 de la joven

El Ogro había hecho una llamativa publicación que luego borró. “23 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primera hija mujer️, Uma.Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas, aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, escribió junto a una serie de fotos con su hija.

Y siguió:“Hoy, con 15 años, solo espero que seas feliz.No importa otra cosa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con tres hijos soñados. Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo, pero todo lo que toque vivir. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar.Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados”.

Fuente Infobae