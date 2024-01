La foto que Espert pretende hacer desaparecer

Juan Grabois recordó el vínculo entre José Luis Espert y el narcotraficante Fred Machado

Milei y Espert parecen haber olvidado sus peleas y ahora disfrutan las mieles de la reconciliación. Sin embargo, el diputado ultraderechista (ahora en el bloque del PRO) pecó de provocador con un meme en medio de la conmoción por la muerte de Umma en Lomas de Zamora. Y mientras “el profesor” -así lo llama el Presidente- intenta sumar puntos con el Poder Ejecutivo con declaraciones macartistas contra el paro general, Grabois publicó una fotografía que el economista neoliberal preferiría jugar debajo de la alfombra.

De aliado a enemigo y de enemigo a aliado. Así, podría definirse la relación que “construyeron” José Luis Espert con Javier Milei. Lo que inició como una alianza política, allá por 2019, y que luego se vio interrumpida por una “traición” y cambio de bando a Juntos por el Cambio, hoy parece estar en su mejor momento con un Espert que se alza como un hombre de confianza del presidente en el Congreso, pese a ser de otro bloque partidario. A la vez, el “profesor” -tal cual lo llama Milei- no solo es uno de los principales impulsores para la aprobación de la Ley Ómnibus, sino que también suma puntos con declaraciones para minimizar el paro general de la CGT del próximo miércoles. Eso sí, la ayuda no está ajena a algunos gaffes de Espert, que van desde memes en un contexto de conmoción por la muerte de una nena en Lomas de Zamora a una respuesta de Grabois que lo dejó sin respuesta.

La reconciliación de Milei y Espert se materializó en las últimas horas, cuando la oficina de Presidencia informó mediante un comunicado que el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y hacienda del Congreso de la Nación se reunió este lunes con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

El eje de este encuentro rondó en torno al debate de “la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”: “El jefe de Estado y Espert evaluaron las dos semanas de sesiones informativas desarrolladas en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, donde asistieron ministros del Poder Ejecutivo nacional y más de 200 organizaciones sociales, ONG’s, empresas, comerciantes y representantes la ciudadanía”, informaron.

Además, remarcaron que el trabajo en conjunto continuará y será monitoreado por el mandatario: “El presidente y el legislador programaron el trabajo de cara a una semana clave para la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que se espera que tenga pronto dictamen de comisión, y luego media sanción en la Cámara Baja”, concluyó el escrito.

El encuentro parece demostrar que Milei respalda a Espert -¿por encima de Martín Menem?- como enlace clave del Gobierno con los bloques de la oposición light. El economista parece “empoderado” tras el reconocimiento del presidente.

Una alianza que no está ajena a los tropiezos

Sin embargo, lejos de aportarle una imágen positiva al Presidente, la figura de Espert se vuelve cada vez más “polémica”.

Pese a que en la cuenta final Milei considera que Espert le aporta valor, el diputado del PRO no puede con su genio. Por solo citar un caso, en las últimas horas, Espert se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que, en medio de la conmoción social por el crimen de Umma, intentara -primero- cargar contra Axel Kicillof para luego postear ¡un meme! para insistir con la pena de muerte.

“Lamentable el crimen de Umma. Hay que acorralar a todos los delincuentes y que paguen por su accionar. Basta de impunidad en la provincia de Buenos Aires @Kicillofof”, tuiteó Espert, tras el brutal asesinato de la niña de 9 años en un intento de robo en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

Pero no concluyó en eso. Minutos después, se despachó con otro mensaje. “A los asesinos de Umma”, junto a la imagen de un queso gruyere, dando a entender que debían ser asesinados.

A los asesinos de Umma. pic.twitter.com/AHa2GOi6gq — José Luis Espert (@jlespert) January 22, 2024

Asimismo, Juan Grabois recordó una de las fotos que Espert pretende esconder bajo la alfombra. Fue una publicación en Twitter, en la que acusó al diputado de haber sido financiado “con plata del narcotráfico”. “Este lumpen financió su carrera política con los dólares manchados de sangre del narco Fred Machado. Es el mismo que se la pasa amenazando con cárcel o bala a la oposición”, escribió el dirigente social.

Y sumó: “Este tipejo es la cara del gobierno: un culata pistolero que piensa se va a llevar puesta la Constitucion, las leyes, los laburantes, el movimiento obrero”.

“El 24 vamos a mostrar que todos estos matones del poder de turno -que al mejor postor se venden- no nos asustan, movilizando masivamente y en paz contra el desguace de la Argentina”, concluyó Grabois.

Este lumpen financió su carrera política con los dólares manchados de sangre del narco Fred Machado. Es el mismo que se la pasa amenazando con cárcel o bala a la oposición.



Este tipejo es la cara del gobierno: un culata pistolero que piensa se va a llevar puesta la… pic.twitter.com/KUEcfWW2cm — Juan Grabois (@JuanGrabois) January 22, 2024

No es la primera vez que señalan el vínculo entre Espert y Fred Machado, un empresario argentino acusado de estafas millonarias y de importar cocaína a Estados Unidos que fue arrestado en el 2021 en Neuquén.

En agosto de 2022, por ejemplo, el diputado Rodolfo Tailhade también había utilizado su cuenta de X para referirse al tema: “A los que sí hay que tenerles miedo es a los que hacen política con financiamiento del narcotráfico, como vos José Luis Espert. El narco Fred Machado, hoy preso por pedido de Estados Unidos, te bancó la campaña poniendo plata, su avión privado y una camioneta Jeep Cherokee blindada chapa OIO592”.

En esa ocasión, Espert recogió el guante y le respondió a Tailhade: “Andá a la Justicia, presentá las pruebas, denunciame y que me condenen si es cierto. Mientras tanto formás parte del séquito de basuras que en 2021 hicieron esa operación para bajarme. Lo lamento. El liberalismo de AL (Avanza Libertad) está cada vez más fuerte. Saludos a la chorra de tu Jefa”, publicó en su cuenta.

En abril del 2022 se supo que la Justicia Federal de Neuquén había autorizado la extradición de Federico Andrés “Fred” Machado a Estados Unidos, donde se lo acusó de dirigir actividades ilegales de diferentes empresas destinadas a generar fondos para la adquisición de aeronaves utilizadas para contrabandear etupefacientes.

Amor y odio libertario

Luego de haber sido inicialmente parte de la misma fuerza política, cuando Espert fue candidato a presidente por el Frente Despertar en 2019, las dos figuras del liberalismo político rompieron líneas y formaron dos partidos separados, Avanza Libertad y La Libertad Avanza, para los comicios legislativos en 2021.

En abril, antes de anunciar que formaría parte de la lista de Horacio Rodríguez Larreta, Espert había criticado con dureza a Milei por sus propuestas y su imagen pública: “Lo que propone no es serio, no es seria su idea de dolarización, ni tampoco su verso anti-casta. No es algo sano lo que venga de ahí. Hay que hacer cosas más constructivas, tratar de hacer la mayor cantidad de acuerdos posibles, persuadir, seducir, en lugar de andar a las puteadas”, sostuvo.

“Es un liberal poco serio, o por lo menos dice que es liberal. Yo creo que no lo es, pienso que es un populista más. ¿Quién es él para andar a la puteadas? ¿A quién se comió?”, lo calificó en una entrevista con LN+.

Sin embargo, sus ilusiones políticas parecían diluirse luego de que perdió a manos del espacio de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio (JxC).

Pese a ello, en la previa del balotaje ante Sergio Massa, el economista tomó postura y expresó su apoyo a Milei, pero con ciertas reservas: “Mi opción es Milei, pero se tiene que convertir en un estadista, tiene que aunar voluntades, tiene que construir, tiene que dejar de dinamitar puentes, tiene que militar el trabajo político”, tuiteó.

Una vez que se confirmó la elección del nuevo presidente, el legislador volvió a tomar la palabra para expresar las medidas que consideraba debía llevar adelante adelante el ultraderechista: “El ajuste que propone Milei lo tiene que pagar la política como él dice. Pero, ¿qué es eso? Para mí, hay que ponerle número a la política. Sino queda en el aire. La política, más que nunca, está expresada por el medio millón de ñoquis en provincias y municipios, que le roban la plata al contribuyente. Hay que despedirlos, es un robo. Le sacan al maestro, al enfermero, al contribuyente”.

Ya con la gestión de Milei en curso, Espert fue designado al frente de la Comisión de Presupuesto en Diputados, un área clave para el Gobierno, ya que tiene a cargo la aprobación de los presupuestos y políticas económicas propuestas por el Ejecutivo.

Fue el mismo Presidente quien anunció la noticia, durante su visita al ciclo de la conductora Mirtha Legrand. “La comisión más importante que tiene un presidente se la da a un espacio, a una persona, que está en otro espacio. Porque Avanza Libertad, el espacio de Espert, está dentro de Juntos por el Cambio“, destacó Milei al tiempo que justificó su decisión: “Pero es una persona que, como respeta los ideales de la libertad, le damos esa Comisión“.

La reconcilación entre Milei y Espert parece estar viento en popa. Eso sí, no estará ajena a la propia naturaleza del diputado del PRO, quien puede hacer memes en medio de un asesinato o que se reflote una foto que desearía hacer desaparecer.

Por Florencia COronel-Página/12