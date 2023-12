La foto íntima de la China Suárez y Lauty Gram

El paso a paso del vínculo entre la actriz y el cantante: encuentros lejos de Buenos Aires y mensajes cada vez menos velados en sus redes

El pasado junio, a tan solo dos meses de haber finalizado su relación con el conocido artista Rusherking, la actriz Eugenia China Suárez fue vista en compañía del músico Lauty Gram en un centro comercial ubicado en Uruguay. Este encuentro marcó el inicio de especulaciones sobre un posible vínculo amoroso entre ambos. Un recorrido que circuló acorde a estos tiempos, con pistas en las redes en forma de reacciones y evitando cuidadosamente mostrarse en público. Hasta que el joven tuvo un gesto contundente y mostró de más. Pero recapitulemos.

Después de aquel encuentro en tierra oriental, los ojos se posaron en el influencer, un personaje de nicho hasta ese momento. Luego llegarían los momentos compartidos en un after post fiesta Bresh, en la casa de Lizardo Ponce, como continuidad de un camino de encuentros íntimos que fue recabando Teleshow. Mientras tanto, a la vista de todos circulaban intercambios de comentarios y reacciones en las redes sociales, lo que fortalecía las hipótesis sobre una relación sentimental entre la actriz y el cantante.

El pasado jueves 9 de noviembre Eugenia estuvo grabando un nuevo videoclip que luego estrenó bajo el título de “Corazón de cartón”. El lanzamiento se inscribió en un 2023 en el que se ocupó de potenciar su carrera como cantante solista y fuentes le confirmaron a este medio que la actriz no llegó sola al set, sino que fue acompañada por Lauty.

Uno de los intercambios entre Lauty y la China Suárez

“No aparece en el tema pero sí la acompañó al rodaje que duró varias horas. Llegaron juntos”, aseguraron testigos directos de la filmación, además de confirmar que la grabación fue en San Isidro. De allí partieron cada uno por separado y Lautaro se fue antes; porque tuvo que viajar a Bariloche ya que a la madrugada tenía que presentarse en un boliche contratado por una empresa de viaje de egresados.

Por entonces, los artistas no tenían intenciones de blanquear su romance públicamente, pero empezaron a tomar menos recaudos a la hora de mostrarse juntos. Por caso, el 19 de noviembre la cuenta de Instagram Gossipeame publicó una imagen de ambos muy cerca en un reconocido bar de Buenos Aires. En la foto en cuestión se la puede ver a la actriz acariciando en el cuello al cantante de 21 años mientras cenaban enel reducto ubicado en el barrio de Palermo al que asisten varias figuras del espectáculo. Uno de esos sitios que no son los más adecuados para esconderse.

La China Suarez y Lauty Gram. Guiños y juegos en las redes, a la espera de la primera foto juntos

Después de unos meses saliendo en privado y de intercambiar varios likes y comentarios en las redes sociales, las versiones de romance se fueron reforzando y la actriz y el músico volvieron a coincidir fuera de Buenos Aires. Días atrás, Teleshow recibió información exclusiva de un encuentro que de casual no tuvo nada: “Lauty Gram viajó a Córdoba para dar dos shows allá viernes y sábado y no fue solo”, confirmaron fuentes testigos de la situación, ya que el artista se encuentra en Villa Carlos Paz por trabajo.

“Y no vino solo, la China Suárez está acá con él. También estaban con dos chicos más que parecen ser amigos o gente que trabaja con Lautaro”, agregaron.

Durante el fin de semana, en una entrevista exclusiva con Infobae, el cantante fue consultado sobre su estado sentimental: “No sé todavía”, respondió ante la pregunta directa sobre si salía o no con la China Suárez: “Estamos bien. Pero lento. Tranquilo. Como que la gente ya piensa que estamos juntos, que nos vemos todos los días… Pero no”, explicó, sin negar ni afirmar, prestándose al juego mediático.

Las coincidencias entre la China Suárez y Lauty Gram

“A mí no me gusta mucho la exposición y esas cosas, que sea tan directo, porque tampoco quiero exponerme tanto. Prefiero estar así, tranquilo, sin nada. Y así, viviendo la vida contento”, expresó a continuación. Sin embargo, si no habla con sus palabras, parece hablar con sus hechos.

Es que en las últimas horas, el joven subió una instantánea posando en modo selfie con el torso desnudo y frente a un espejo redondo. La misma escenografía que usó la China Suárez para una de sus fotografías. ¿Cuál es el sitio en cuestión? Uno de los baños del inmueble que la intérprete tiene en Pilar.

Pero la cuestión no terminó ahí: “Buenas noches”, escribió el joven sobre la publicación, junto al emoji de una luna, en una mezcla de provocación y romanticismo. Si durmieron juntos o no, de momento solo lo saben ellos dos. Pero que en el lenguaje de las redes, ninguna publicación es azarosa.

