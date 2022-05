La foto del beso que Lali Espósito y Justina Bustos publicaron y luego eliminaron

Las actrices mantienen una amistad que se afianzó a fines del 2020 cuando se encontraron en España.

Juntas, acumulan 11 millones de seguidores. Aunque la proporción no es pareja –Lali Espósito cuenta con casi 10 millones y medio; y Justina Bustos, poco más de medio millón- cada publicación que hacen no pasa desapercibida. Por caso, en las últimas horas ambas realizaron el mismo posteo: una foto de una dándole un beso en la mejilla a la otra.

Y así como llaman la atención cada foto que suben a sus redes sociales, sorprende todavía más cuando las borran pocos minutos después. Justamente eso sucedió ahora. Las actrices -que entablaron una gran amistad tiempo atrás- postearon la foto y al ratito decidieron eliminarla. Cada una hizo lo propio en su respectivo perfil de Instagram: la publicaron y luego la descartaron.

Aunque el tiempo que estuvieron en la red fue suficiente para que los fanáticos tomaran captura y viralizaran la imagen. En este caso, fue tomada desde el Instagram de Justina, quien etiquetó la cuenta oficial de Lali.

Las actrices se reencontraron en la Argentina. Lali venía de conducir la gala de los Premios Platino en Madrid, en donde además finalizó el rodaje de la nueva temporada de Sky Rojo; y Justina está en Buenos Aires grabando ATAV 2 (Argentina Tierra de Amor y Venganza) para Polka.

Se reunieron y decidieron retratar algunas imágenes que en una primera instancia publicaron en Instagram pero que minutos más tarde ambas decidieron eliminar. No es la primera vez que lo hacen: por caso, quienes siguen los pasos virtuales de cada una aseguran que se convirtió en una suerte de ritual para ellas: subir fotos juntas y luego borrarlas. Otra de las selfies que postearon Lali Espósito y Justina Bustos y borraron minutos después

¿Cómo nació la amistad entre ellas? Si bien ya tenían un excelente vínculo, a fines del 2020 se afianzó aún más. Por ese entonces, se encontraron en España: en aquella oportunidad la cantante estaba filmando la primera temporada de la exitosa serie Sky Rojo, y la actriz había viajado luego de estar internada durante 33 días con coronavirus en la isla Mauricio, en África oriental.

“Un día la llamo por teléfono y le digo: ‘Lali, estoy destruida, creo que me va a hacer muy bien tomarme un café con vos y que me des un poco de fuerza’. Así fue, me voy a su casa y empezamos a charlar, le cuento mi experiencia y me dice: ‘Justina, vos no podés estar sola hoy, te quedás acá’”, contó tiempo después Bustos en el ciclo radial Perros de la calle, sobre el día en que su colega y amiga la albergó en su hogar.

En otra oportunidad, Lali decidió interactuar con sus seguidores y los invitó a que le enviaran afirmaciones que ella respondería con las opciones verdadero o falso. “Tenés buena relación con Justina Bustos”, se leyó en uno de los comentarios. Y la intérprete de Disciplina contestó: “Verdadero. Estamos enamoradas. ¿No, Jus?”. Y mencionó a su amiga en la red social. Esta afirmación llegó luego de que las actrices simularan como que se besarían en la boca durante una transmisión en vivo de Instagram. Captura de la transmisión en vivo en la que Lali Espósito y Justina Bustos simularon que estuvieron a punto de besarse