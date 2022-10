La foto de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con “Jon Snow” que se hizo viral

La pareja tuvo un insólito encuentro con Kit Harington que enloqueció a todos.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi sorprendieron en la red al compartir una foto con el actor Kit Harington, que dio vida a Jon Snow en la emblemática serie de HBO Game Of Thrones.

La esposa de Messi publicó ante sus más de 20 millones de seguidores en Instagram una foto que se tomó la pareja junto al actor Kit Harington, después del partido en el que el PSG empató con Benfica en la Champions League, que La Pulga siguió desde la tribuna.

Si bien no dieron detalles sobre el contexto del encuentro, Antonela y Messi posaron encantados mientras el actor británico los abrazaba. Recordando el papel de Harington en la serie épica que rompió con todos los récords televisivos, la rosarina escribió: “Lord Commander Jon Snow”, en referencia al papel que le dio al actor fama internacional.

Qué pasó con Jon Snow

En los últimos días, el nombre de Kit Harington volvió al candelero después de que una teoría de los fans de The House of The Dragon especularan con que Jon Snow es mencionado es mencionado en el último episodio de la secuela de GOT en HBO Max.

Según consigna La Vanguardia, el discurso del rey Viserys mientras estaba muriendo tiene un mensaje oculto que se relaciona con el personaje de Game Of Thrones. “Aegon… Su sueño. La Canción de hielo y fuego es cierta. Lo que vio en el norte. El príncipe que fue prometido”, le dice a Alicent (su hija) creyendo que es Rhaenyra (su esposa). Le asegura que es ella la elegida y le encomienda que proteja a su primer descendiente, llamado Aegon.

Ante este marco, muchos recordaron que Jon Snow teorizó durante GOT que era “el príncipe que fue prometido” y que cuyo nombre de nacimiento también fue Aegon.