La fiscal pidió archivar la denuncia por el viaje que hizo en el avión presidencial la esposa de Adorni

La fiscalía concluyó que no hubo uso indebido de recursos públicos en el viaje oficial y determinó que la presencia de la esposa del jefe de Gabinete no implicó gastos para el Estado, por lo que pidió archivar la causa

La Fiscalía Federal N°12 solicitó el archivo de la causa en la que se investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de fondos públicos a raíz del viaje de su esposa en el avión presidencial hacia Nueva York para el Argentina Week.

El dictamen, que ahora pasará a manos de Daniel Rafecas, quien deberá tomar una decisión, la fiscal concluyó que “la información relevada en esta investigación permite descartar la comisión de conductas delictivas en los términos planteados en la denuncia”.

La denuncia había sido presentada el 11 de marzo por el abogado Gregorio Dalbón, quien cuestionó que Bettina Julieta Angeletti hubiera viajado a Estados Unidos junto a la comitiva oficial sin cumplir funciones públicas, lo que —según planteó— podría implicar un uso indebido de recursos del Estado.

Sin embargo, tras una serie de medidas de prueba, la fiscalía concluyó que no hubo delito. A partir de informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete sobre la aeronave y los gastos del viaje, no se verificaron los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras del Capítulo VII.

Según el dictamen firmado por la fiscal María Alejandra Mángano, Angeletti no formó parte de la comitiva oficial, sino que viajó en carácter de invitada del Poder Ejecutivo, y su presencia no generó gastos adicionales para el Estado.

En ese sentido, se determinó que el vuelo se realizó en el marco de una misión oficial autorizada, en un avión con capacidad para 39 personas que no estaba completo, por lo que su incorporación no implicó un uso indebido de la aeronave.

En ese sentido, el dictamen también señala que la decisión carece de entidad para configurar los delitos denunciados. La investigación estableció que no se registraron viáticos ni gastos adicionales vinculados a Angeletti, y que los consumos realizados con fondos públicos se limitaron al alojamiento del propio Adorni. Tampoco se utilizó dinero del Estado para el pasaje de regreso de su esposa.

“La presencia de la acompañante no alteró la finalidad pública del vuelo ni implicó erogación alguna”, sostiene el dictamen.

En base a estos elementos, la fiscalía consideró que no se configuró el delito de malversación de caudales públicos y solicitó al juez el archivo del expediente.

Las otras causas de Manuel Adorni

En paralelo, Manuel Adorni quedó en el centro de cuestionamientos que combinan una denuncia judicial concreta por su patrimonio, que no coincidiría con su declaración jurada.

Más allá del expediente, que no avanzó en su contra, también surgieron cuestionamientos vinculados al enriquecimiento ilícito, sospechado por viajes en avión privado hacia Punta del Este o unas vacaciones en Aruba.

En el plano público, esto alimentó el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del Gobierno y las prácticas concretas de gestión.

Además, hubo cuestionamientos sobre sus propiedades y movimientos financieros, así como referencias a deudas personales. Recientemente declararon dos jubiladas, que habrían formado parte de una transacción dudosa respecto de un departamento. Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, fueron quienes financiaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró al 500, donde vive en la actualidad.

La Justicia también tiene en su poder un documento del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, que indicó que Adorni hipotecó el departamento en el que vivía previamente con su familia en Caballito, en la calle Asamblea, y recibió 100.000 dólares de Molina y Cancio.

Esa hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que Bettina Angeletti, la mujer de Adorni, compró una casa en el country Indio Cua, en la ciudad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Fuente: Perfil