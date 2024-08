La exsecretaria de Alberto Fernández reconoció que los chats en los que Yañez le pedía ayuda son verdaderos

Así lo confirmó Mariana Gallego, abogada de la ex primera dama, a la salida de Comodoro Py. Más temprano, dio su testimonio la periodista Alicia Barrios.

La exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero, terminó de declarar en los tribunales de Comodoro Py, donde estuvo por más de tres horas ante el fiscal federal Ramiro González. Se trata de uno de los testimonios clave de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández y se esperaba que ayudara a reconstruir los hechos descritos en la presentación.

Durante su declaración, Cantero reconoció que los chats en los que Yañez le pedía ayuda eran verdaderos. Así lo confirmó Mariana Gallego, la abogada de la ex primera dama: “Los chats fueron ratificados y que existían en el celular de la señora Cantero”.

“Estamos evaluando el tema testigos y agregar documental. No es verdad, se dijeron tantas cosas sobre el celular que no le voy a dar importancia. Todo lo que sea solicitado por la fiscalía se pondrá en disposición y lo que no esté a disposición la fiscalía sabrá cómo manejarse”, agregó la letrada.

El 12 de agosto de 2021, la exsecretaria le escribió a Yañez para solidarizarse por la filtración de la fiesta VIP en Olivos en plena cuarentena y en esa conversación, la ex primera dama comenzó a contarle sobre los hechos de hostigamiento que venía padeciendo y le envió fotos de los supuestos golpes.

De acuerdo a lo que pudo saber TN, Cantero dijo que conoce a Alberto Fernández desde hace 35 años y certificó la existencia de una relación de confianza y amistad con el expresidente. Sin embargo, aclaró que él no solía hablar con ella de su vida privada.

Sobre su relación con Yañez, precisó que no tenía mucha relación y que generalmente se comunicaban por WhatsApp. Asimismo, la exsecretaria reconoció las imágenes que le envió la ex primera dama sobre los golpes en ojo y brazos: “Me sorprendieron muchísimo”.

Más temprano, dio su testimonio la periodista Alicia Barrios, quien confirmó que el expresidente ejerció violencia emocional contra Yañez. En su declaración, la ex primera dama la había mencionado y dijo que tenía conocimiento de todo lo que pasaba en la Quinta de Olivos. “Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al papa Francisco, y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística. Es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, había señalado.

En ese contexto, Barrios confirmó ante la fiscalía que hubo “violencia emocional” por parte del exmandatario a su entonces pareja. Sin embargo, negó haber presenciado violencia física, según pudo saber TN de fuentes judiciales.

La ex primera dama, Fabiola Yañez, denunció por “violencia física y mental” a su exesposo, el expresidente Alberto Fernández. (Foto: AFP – Presidencia – Esteban Collazo)

Fuente: TN