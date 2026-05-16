La Expo Ambiente vuelve a Trelew con dos jornadas de educación, innovación y compromiso sustentable

La propuesta se desarrollará el 4 y 5 de junio, en la Sociedad Rural, con entrada libre y gratuita. Habrá charlas, talleres, espacios interactivos, tecnología sustentable y actividades para toda la familia.

La Municipalidad de Trelew; junto al Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y la Secretaría de Ambiente; realizará los próximos 4 y 5 de junio la segunda edición de la Expo Ambiente, un evento que reunirá a instituciones, escuelas, empresas y emprendedores que compartirán proyectos, iniciativas y experiencias relacionadas con el ambiente y las acciones sustentables.

La actividad tendrá lugar en la Sociedad Rural, de 8:30 a 17, con entrada libre y gratuita, y buscará promover el aprendizaje, la participación ciudadana y el intercambio de ideas vinculadas al cuidado ambiental y la sostenibilidad.

Durante las dos jornadas habrá stands de escuelas, instituciones, empresas y emprendimientos, además de charlas y talleres abiertos a toda la comunidad. También se podrán conocer propuestas vinculadas a la tecnología y las energías renovables, espacios de Eco Canje y Punto Limpio, además de un patio agroecológico.

La Expo Ambiente contará con múltiples actividades recreativas y educativas para chicos, jóvenes y familias, entre ellas cine ambiental, eco educar, espacio gaming, actividades artísticas, trivias, propuestas interactivas y exhibición de maquinaria y equipamiento ambiental.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para aprender, compartir experiencias y acercar herramientas e ideas que puedan aplicarse tanto en los hogares como en los distintos barrios de la ciudad, fortaleciendo el compromiso comunitario con el cuidado del ambiente.

Más información sobre el evento en: Facebook Expo Ambiente Trelew