La exjugadora de tenis de mesa que denunció a un compañero por abuso y logró que lo condenaran: “Valió la pena luchar”

La Justicia sentenció a seis años de prisión al deportista chileno Juan Pablo Lamadrid por los hechos ocurridos en 2017 en el Cenard, cuando Cielo Rotryng era menor de edad. Entre alivio y esperanza, la joven habló con TN y aseguró que este fallo marca precedentes.

Aliviada y esperanzada. Así se sintió la exjugadora de tenis de mesa Cielo Rotryng luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°7 condenara este lunes a su colega chileno Juan Pablo Lamadrid a seis años de prisión por abusar sexualmente de ella en 2017, cuando era menor de edad, durante un campeonato en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de Buenos Aires.

“Tengo muchas sensaciones, pero por fin se terminó. Siento que valió la pena luchar, que no todo está perdido”, dijo la joven en diálogo con TN y aseguró que este fallo marca precedentes en el mundo del deporte.

El aberrante hecho ocurrió durante el Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa. Por entonces, Cielo -que tenía 14 años-competía en las categorías juveniles y Lamadrid, con 20, ya era una figura entre los adultos. La adolescente se dirigía al comedor antes de un partido cuando su par chileno la abordó por detrás y la obligó a meterse a un salón para avanzar sobre ella.

Cinco años después, en 2022, Rotryng pudo contarle a su mamá lo que había vivido aquel día y fueron juntas a radicar la denuncia en laUnidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM): “Al principio le dije que no quería porque tenía miedo de que no me creyeran, pero se buscaron todos los métodos disponibles para que me sintiera cómoda y pudiera hacerlo. No me arrepiento”. Asimismo destacó el acompañamiento y apoyo que recibió a lo largo del proceso.

Luego, decidió hacer público aquel episodio para evitar que siguiera pasando: “Fue mucha la exposición, pero siento que era necesaria”.

El tenista de mesa, Juan Pablo Lamadrid, fue condenado a 6 años de prisión por abuso sexual. (Foto: Gentileza La Tercera)

El deportista estuvo prófugo de la Justicia varias semanas hasta que la Interpol logró detenerlo en Chile. La jueza de Instrucción, Paula González, pidió su extradición y ordenó su detención. Lamadrid permanece en prisión desde el 21 de septiembre de 2022.

Con la declaración detallada de Cielo, las pericias psicológicas y la recolección de múltiples testimonios, la causa avanzó y se fijó la realización de un juicio abreviado, cuya resolución se conoció en las últimas horas.

La exjugadora estaba expectante del proceso, ya que la última novedad la había tenido un mes antes y solo deseaba conocer el fallo. “Hace un mes que el imputado tuvo la sesión con el fiscal y no tuvimos más información. Había que esperar a ver si había pasado, si se había declarado culpable o no. Tenía un poco de incertidumbre, fueron 30 días raros”, expresó.

Finalmente, el acusado se declaró autor de los hechos denunciados y fue condenado a la pena mínima que tiene el delito de abuso sexual con acceso carnal, que son 6 años, aunque solo le restan cuatro en la cárcel: “Juan Pablo Lamadrid Barraza se encuentra en detención desde septiembre de 2022 ininterrumpidamente hasta el día de la fecha. Por lo que, la sanción que aquí se le impone vencerá el 20 de septiembre de 2028″.

Cielo contó que ni bien recibió el documento leyó de par en par las 32 páginas y, un poco incrédula, aseguró que todavía le resulta irreal: “Fueron dos años de muchas cosas, de un juicio que iba a ser difícil para mi, de revivir un montón y de querer tirar todo. A veces las causas tardan mucho tiempo y no sabes si vale la pena seguir adelante con eso. Se terminaron las audiencias, no hay más pericias, todavía no soy consciente de que hay un fallo, más allá de la condena social que había, al fin se terminó”.

Asimismo, relató que el proceso judicial fue fundamental para sanar: “Había momentos en los que sentía que mi reparación estaba yendo por otro lado. Hoy, con el diario del lunes y pudiendo decir que salió todo bien porque hay otros casos en los que no se llega o hay trabas, entiendo que pasar esto fue parte de esa sanación. Siento que valió la pena”.

En ese sentido, enfatizó: “Cuántos casos vemos reflejados en la tele que no avanzan. Yo me críe descreyendo de la Justicia porque actúa como no debe. De hecho, hay toda una generación que cree que en este país no hay justicia o que está todo mal. Este fallo me da un poco de esperanza, que no todo está perdido”.

Cielo Rotryng aseguró que la condena a Lamadrid marca precedentes en el deporte. (Foto: Gentileza Paula Álvarez)

“Con el tiempo aprendí y entendí que ningún fallo va a ser más que lo que yo necesite para pasar y dar por finalizado una etapa. La condena, en el deporte en sí y a nivel social, fue muy grande. Yo aprendí a convivir con esto. Pero tuvo una sentencia favorable que marca un precedente, un antes y un después y eso hace que todo valga la pena”, remarcó la joven.

Rotryng dejó de competir poco después de haber realizado la denuncia. Ese lugar seguro donde se desempeñaba y que era su cable a tierra se convirtió en una pesadilla. Desde entonces, juega solo de manera recreativa. “Esta situación me dejó una enseñanza. El deporte ahora no es tan machista como lo era antes, pero todavía hay muchas cosas sobre las que hay que avanzar. Hoy no creo que mi lugar para aportar sea jugando profesionalmente. Esto lógicamente sienta un precedente, marca que hay mucho que cambiar y espero que en un futuro, si se pueden lograr esos cambios, yo esté ahí también”, cerró.

