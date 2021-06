La estremecedora historia de Magalí Mora: “Mi ex me prometió casa y casamiento si abortaba”

La modelo reveló que vivió situaciones de violencia de parte de su expareja.

Magalí Mora saltó a la fama en la farándula nacional por ser la “tercera en discordia” en medio del escándalo de la separación de Leonardo Fariña y Karina Jelinek. Desde 2018 está radicada en Miami pero volvió al país en medio de la pandemia. La “chica Fariña” que había salido de la escena mediática regresó a la televisión nacional hoy en El Club De Las Divorciadas, la nueva propuesta de eltrece cuya conducción está a cargo de Laurita Fernández .

En este sentido, Magalí compartió en el programa que está embarazada de 4 meses y su ahora ex pareja no se hace cargo del bebe que viene en camino. “Mi nombre es Magali Mora, tengo 29 años, estuve dos años en pareja, y me separé…y bueno, estoy embarazada”, se presentó la mediatica en el video de introducción.

Mora contó que conoció a su, ahora ex novio, en Pinamar y que desde entonces no se separaron más. Al enterarse que ella estaba en la dulce espera, él le dejó claro que si ella decidía continuar con su proyecto de ser madre, no contaría con su ayuda para el crecimiento del bebé que tendrían en común. En la actualidad, el padre del niño no forma parte de su vida. Igualmente, Mora aseguró que su familia la acompaña y contiene en este especial momento.