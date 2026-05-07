La esposa de Adorni rompió el silencio en redes sociales con un sugestivo mensaje sobre “soltar” y “evolucionar”

Tras las críticas mediáticas por las obras, Bettina Angeletti sorprendió en redes con un mensaje personal que abrió nuevas interpretaciones

Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni, compartió un mensaje en Instagram que llamó la atención por su timing. El posteo llegó apenas un día después de que salieran a la luz las imágenes de las refacciones en la casa que el matrimonio tiene en Exaltación de la Cruz.

El texto que publicó habla de dejar cosas atrás para avanzar. Una reflexión que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica.

“Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás”, escribió Angeletti en su cuenta de Instagram. Y agregó: “No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión”.

El contexto que disparó las especulaciones

Las palabras de la esposa de Adorni cobraron otro significado por el momento en que fueron publicadas. Un día antes, medios nacionales difundieron imágenes de las obras que Matías Tabar realizó en la vivienda del funcionario en Exaltación de la Cruz.

Tabar es arquitecto y tiene vínculos con el Gobierno. Su participación en las refacciones generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

El posteo de Angeletti no hace mención directa a la polémica. Pero el timing del mensaje encendió las alarmas en las redes sociales.

El mensaje completo sobre soltar y avanzar

En su publicación, la esposa del vocero profundizó en la idea de que crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse. Un concepto que desarrolló a lo largo de varios párrafos.

“Hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá”, escribió Angeletti. Y continuó: “Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente”.

En redes sociales, la esposa de Adorni dejó un sugestivo mensaje sobre “soltar” y “evolucionar”



La reflexión incluyó además una frase sobre el acto de soltar: “Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo”.

El mensaje cerró con una idea sobre las elecciones y sus consecuencias. “Cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento”, culminó Angeletti en el texto que difundió el diario Clarín este miércoles.

La publicación generó cientos de comentarios y fue compartida en distintas plataformas. Muchos usuarios interpretaron las palabras como una defensa velada ante las críticas por las refacciones.

Hasta el momento, ni Adorni ni su esposa hicieron declaraciones públicas que relacionen directamente el posteo con la polémica de las obras. El mensaje quedó flotando en las redes como una reflexión abierta a múltiples interpretaciones.

Fuente: IP