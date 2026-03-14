La envidiable rutina matutina de Cindy Crawford: terapia de luz roja, ejercicio y jacuzzi desde las 6 de la mañana

La icónica top model de los 90 compartió en TikTok qué es lo que hace después de despertarse cada mañana

A sus 60 años, la supermodelo Cindy Crawford volvió a llamar la atención en redes sociales al mostrar cómo comienza sus días. La icónica figura de las pasarelas publicó un video en el que detalla su extensa rutina matutina, un ritual de bienestar que integra cuidado de la piel, tecnología estética, momentos de meditación y ejercicio antes de que el reloj marque las 9:00 a. m.

“Amo mi rutina en la mañana. ¡Me prepara para tener un gran día!”, escribió la empresaria, quien fue una de las modelos más influyentes de los años noventa. En poco tiempo, el registro generó miles de reacciones y comentarios de seguidores que destacaron su disciplina y su apariencia natural.

Las actividades comienzan puntualmente a las 6:00 de la mañana. En las primeras imágenes del video, Crawford aparece despertando y estirándose en la cama con un camisón de satén rosa antes de iniciar una serie de hábitos de bienestar que, en conjunto, ocupan alrededor de dos horas y media.

Uno de los primeros pasos es el cepillado en seco de las piernas, una técnica que, según quienes la practican, ayuda a estimular la circulación y exfoliar la piel. Mientras realiza este gesto, la modelo escucha un audiolibro con lecturas de la Biblia, con lo que incorpora un momento de espiritualidad a su mañana.

Luego pasa a su rutina de cuidado facial. A las 6:30 a. m., Crawford utiliza una herramienta de gua sha para masajear el rostro y estimular la piel. El tratamiento se complementa con productos de su propia marca de cosmética, Meaningful Beauty, creada hace más de dos décadas junto al dermatólogo francés Jean-Louis Sebagh

La modelo también usa dispositivos tecnológicos. En el video se la ve con una gorra de terapia de luz roja de la marca Capillus, diseñada para estimular el crecimiento capilar, mientras se recuesta sobre una alfombra de pulsos electromagnéticos Bemer. A continuación, aplica durante unos 15 minutos una varita facial de luz roja de Keren Bartov, un aparato que, según la firma, ayuda a tensar y rejuvenecer la piel.

Tras finalizar su rutina de cuidado facial, Crawford se dirige a la cocina para tomar un shot de vinagre de sidra de manzana, un hábito popular entre quienes siguen dietas de bienestar.

Un baño en el jacuzzi antes del ejercicio

La siguiente parte de su ritual ocurre al aire libre. La supermodelo sale al jardín de su casa frente al mar en Miami Beach, donde vive con su esposo, el empresario Rande Gerber.

En el video, Crawford se sumerge durante unos 15 minutos en el jacuzzi de su patio mientras disfruta del amanecer. (Instagram/CindyCrawford)

Allí practica “grounding” y camina descalza sobre el césped para conectar con la naturaleza. Luego, Crawford se quita la bata y se sumerge en el jacuzzi del patio para disfrutar de un baño de unos 15 minutos mientras contempla el amanecer.

Durante ese momento relajado, aparece frente a la cámara con el rostro completamente natural, sin maquillaje, y el cabello recogido en un moño simple.

Después, la empresaria vuelve a entrar a la casa, se cambia a ropa deportiva y se prepara un café con colágeno. Antes de comenzar su entrenamiento, dedica unos minutos a revisar correos electrónicos y organizar su agenda.

El ejercicio empieza cerca de las 8:00 de la mañana en su gimnasio privado. El calentamiento incluye estiramientos, unos minutos en una mesa de inversión y saltos sobre un mini trampolín para elevar la frecuencia cardíaca.

La sesión culmina con ejercicios guiados por su instructora de Pilates, disciplina que Crawford practica desde hace años y que ha mencionado en varias entrevistas como una de las claves para mantenerse fuerte y flexible.

La empresaria de belleza suele entrenar antes de desayunar, como parte de su práctica de ayuno intermitente.(Captura: Instagram)

El video no pasó desapercibido. Algunos seguidores se sorprendieron por la duración y el nivel de detalle de las actividades. Comentarios como “¡Mi meta a los 60!” o “Quiero esta disciplina en mi vida” se repitieron entre los usuarios que reaccionaron al clip.

Otros, más escépticos, reaccionaron con ironía ante la complejidad de su rutina, ya que dedicar más de dos horas cada mañana al bienestar es un lujo difícil de replicar para la mayoría de las personas. “Así cualquiera se mantiene joven”, apuntó un internauta. “Mi propia rutina es tomar café y correr al trabajo”.

La rutina que Crawford mostró en redes forma parte de una filosofía de vida que la exsupermodelo ha desarrollado durante décadas. Tras convertirse en una de las figuras principales en la moda de los años 90, la estadounidense construyó también un exitoso imperio empresarial en el sector de la belleza.

Además de su rutina matinal, la empresaria suele hablar de otros hábitos que considera esenciales para el bienestar, como el ayuno intermitente —normalmente no desayuna hasta las 10 de la mañana—, una alimentación basada en alimentos frescos y actividad física.



Por Ester Palomino-Infobae