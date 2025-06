La encuesta que desató las alarmas de La Libertad Avanza y promovió la peregrina y extrema idea de la detención de Cristina

La consultora IRASI-Burman, una de las que anticipó el triunfo de Manuel Adorni en CABA, pronostica lo que puede pasar en las próximas elecciones nacionales. Por el momento no se pueden medir candidatos porque no están confirmados los nombres de quienes competirán finalmente por las diferentes listas. La LLA lidera la intención de voto a diputados nacionales con un 42% que representa un alza de 7% respecto a la medición de abril. Le saca así, casi 20 puntos al kirchnerismo de cara a las elecciones nacionales de octubre.

El segundo lugar lo ocupa el peronismo-kirchnerismo con tan solo el 23%. El Pro suma un escaso 8%, el radicalismo y la fuerza provincial, un 4%; mientras que la izquierda llega al 3%.

Sin embargo, hay un dato que alarma a los libertarios , un 16% de los encuestados aún no define a quien votará. Si se deciden por otra fuerza política LLA podría quedar como segunda fuerza.

ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Para las elecciones nacionales de octubre a diputados nacionales, LLA cosecha un 37%, mientras que el peronismo-kirchnerismo suma 36%. Esto también significa que a LLA le costará imponerse en los comicios provinciales anticipados del 7 de septiembre sobre la principal oponente que será la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

MEDICIONES NACIONALES.

Otra señal llamativa del informe es la importante suba que experimentó el oficialismo luego de ganar las elecciones porteñas. Fue la fuerza política que más creció en intención de voto de un mes a otro.

La imagen pública de Javier Milei sigue fuerte pero con una baja en su imagen positiva de 3 puntos porcentuales respecto de enero (55%). La negativa mostró una suba desde el inicio del año, ya que pasó del 36% al 39%.

En la región del país que cuenta con mayor apoyo es en el Norte. Allí la imagen positiva del presidente supera el 63% y la negativa es del 29%. En la región Centro desciende a un importante 57% de imagen positiva.

En la Patagonia y Cuyo llega al 52%, mientras que en CABA tiene una imagen positiva del 41% y una negativa del 45%.

Finalmente, en la provincia de Buenos Aires, la positiva es del 45% pero la negativa asciende al 47%.

Obviamente la candidatura de CFK, el consensuar las listas del PJ entre el gobernador Axel Kicillof y Sergio Massa, dejando afuera las rispideces que produce Máximo Kirchner, no hacen más que preocupar a los estrategas de LLA. Un resultado adverso en septiembre en provincia puede ser la antesala de la castrofe de octubre. Por eso para los más “gurkas” parece la única solución la prisión de la ex presidenta y su proscripción para evitar que presente candidatura. Una jugada extrema de resultados desconocidos en el sensible y lastimado tejido social de la Argentina de hoy.

Fuentes: BAE Negocios, e información propia.