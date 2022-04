La empresa que subastará la camiseta de Maradona desmintió a Dalma con pruebas concluyentes

La hija de Diego aseguró que la casaca está en poder de la familia. Ante esto, Sotheby’s, la agencia inglesa que facilitará la venta, compartió el estudio científico que garantizaría su autenticidad.

a subasta de la supuesta camiseta con la que Diego Maradona le hizo los dos goles a Inglaterra en México ‘86 despertó mucha controversia en Argentina. La familia del Diez asegura tener esa prenda en su poder y rechaza la versión del inglés Steve Hodge, quien durante años se jactó de ser el dueño de una de las grandes joyas del fútbol mundial.

El exmediocampista explicó en más de una oportunidad que intercambió camisetas con el argentino en el túnel del Estadio Azteca. De hecho el propio Maradona confirmó esta versión en su libro “Mi Mundial, mi verdad”: “En el camino al vestuario, un inglés, creo que Hodge, no sé, me enteré después, me pidió cambiar. Yo le dije que sí y la cambiamos”.

Dalma Maradona aseguró que en realidad la familia resguarda esa icónica remera azul: “Este exjugador cree que tiene la camiseta del segundo tiempo de mi papá, pero es una confusión. Tiene la del primero. Queríamos aclarar eso para que la gente que la quiera comprar sepa la verdad”, dijo durante una entrevista con eltrece. Es así como toda esta historia se convirtió en una gran novela.

La casa de subastas Sotheby’s estima recaudar entre 4 y 6 millones de libras.

La casa de subastas habló con TN y desmintió a Dalma con pruebas fotográficas

TN pudo contactarse con la casa de subastas Sotheby’s, quien a partir del 20 de abril y hasta el 4 de mayo tendrá a la venta la supuesta casaca con la que Diego inventó “La mano de Dios” y “El gol del siglo”. Creada en Londres en 1744, la empresa asegura que hizo una extensa investigación científica para certificar que la prenda es la original y la que el Diez usó en el segundo tiempo.

“Sotheby’s contrató a una empresa externa, ‘Resolution Photomatching’, que es muy respetada en el mundo de los recuerdos deportivos, para intentar hacer Photomatch. El equipo estudió muchas fotos de todo el partido y pudo encontrar múltiples coincidencias concluyentes para ambos goles,”, indica un comunicado al que accedió este medio.

MARADONA. La investigación que hizo Sotheby’s (Foto: Sotheby’s)

Según el comunicado de Sotheby’s, también se basan en el origen de la camiseta según múltiples fuentes

El jugador Steve Hodge asegura haberla intercambiado tras el partido.

Maradona reconoce en su libro “Mi Mundial, mi Verdad” que intercambió la camiseta con Hodge tras el partido y antes de ingresar al vestuario.

Estuvo 20 años en el Museo Nacional de Fútbol de Manchester y en todo ese tiempo nadie dijo que no era la camiseta con la que hizo los dos goles.

La historia de Hodge incluso fue publicada por el sitio web de la FIFA.

Hodge explicó cómo consiguió la camiseta de Maradona

Tras el triunfo de Argentina en cuartos de final del Mundial, el mediocampista relató que se la pidió directamente a Diego.

“Pensé, no volveré a estar aquí. Intentaré conseguir una camiseta… Le di la mano a Maradona. Estaba siendo acosado por sus compañeros. Así que pensé: ‘No tiene sentido, simplemente déjalo’”. Hodge luego hizo una entrevista televisiva y luego tuvo un segundo encuentro con Maradona.

“Después de la entrevista bajé a los vestuarios… Mientras bajaba, Maradona caminaba con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos, tiré de mi camisa como si dijera ‘¿Hay alguna posibilidad de intercambio?’. Él se acercó y me dijo que sí. Y ahí las intercambiamos”, reveló.

En el libro de Maradona “Mi Mundial, mi verdad”, escrito por el periodista Daniel Arcucci, Diego explicó: “En el camino al vestuario, un inglés, creo que Hodge, no sé, me enteré después, me pidió cambiar la camiseta. Yo le dije que sí y la cambiamos”.

Esta foto muestra la camiseta del partido de la Copa Mundial de la FIFA 1986 de Diego Maradona, que vestía cuando marcó el gol de la “Mano de Dios” contra Inglaterra. Se subastará a fines de este mes, anunció la casa Sotheby’s (Foto de Sotheby’s / AFP).

La historia de la camiseta azul usada contra Inglaterra

Argentina utilizó aquella camiseta azul por casualidad. Cuando la FIFA comunicó a la AFA que contra Inglaterra debería jugar con su segunda equipación, Rubén Moschella le comentó a Carlos Bilardo que el único juego de camisetas suplentes que tenían era el que habían utilizado contra Uruguay en octavos de final. Bilardo se negó a usar las mismas y pidió otras camisetas con tela más liviana para combatir el calor.

La marca Le Coq, que vestía a la Selección argentina, aseguró que era imposible confeccionar un nuevo juego de camisetas en menos de 72 horas. Entonces, Moschella salió a las calles del DF y comenzó a recorrer tiendas de deporte buscando camisetas azules de la marca Le Coq. Encontró dos modelos y los llevó al hotel. A Bilardo no lo convencía ninguno de los dos. Fue Maradona quien decidió que utilizarían la que tenía un color más intenso y brillante.

Moschella regresó a la tienda y compró 38 camisetas para los futbolistas de campo, una para cada tiempo. “Yo creo que la camiseta del segundo tiempo la tiene Hodge. La otra la tiene Diego”, dijo Rubén Moschella, gerente de selecciones durante el Mundial de México.