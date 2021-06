La emotiva publicidad sobre Diego Maradona

¿Y si el destino quiere otro Argentina vs. Brasil? Y si la pelota está sobre la línea y…

Hay un duende que anda dando vueltas. Entrometido, imperceptible, nadie más que él quiere lo que queremos todos: que la Argentina acabe con el maleficio de no poder dar una vuelta olímpica desde la Copa América de Ecuador, en 1993. Un siglo: demasiado tiempo de lágrimas, angustia, de lo que pudo haber sido… Hoy, ahora mismo, una publicidad de una reconocida cerveza -popular en el ámbito futbolero y, sobre todo, en su relación con el seleccionado- despierta el mejor de los sentidos. Diego Maradona, en realidad, está vivo. Está aquí, presente, latiendo bien fuerte, con la camiseta número 10 sobre su espalda.

La nostalgia, la emoción. Dos palabras que nos ayudan siempre, pero más aún en estos tiempos. Y, como siempre, en el fútbol.

Hay un tiro libre, van dos minutos de tiempo agregado, el partido está 2-2, en un escenario mágico, irreal. Debe ser el Maracaná. Se trata de una suerte de fantasmagórico clásico entre la Argentina y Brasil. El tiro libre en cuestión es para Brasil, el balón va irremediablemente hacia el ángulo. No se sabe cómo, pero no es gol. Algo parecido, en la realidad, ocurrió en el anterior Boca-River, cuando era gol millonario…, pero no.

Fue así. El joven Federico Girotti desbordó y envió un centro atrás. Julián Álvarez no logró conectar el balón y la pelota chocó en Carlos Izquierdoz. El golpe en el defensor descolocó a Andrada, hizo pasar al arquero de largo. La pelota se metía… Pero no. Fue un milagro. Muchos hinchas xeneizes, en las redes sociales, dijeron automáticamente que sólo el aura de Maradona pudo evitar que esa acción finalizara en gol.

Pelota en el aire. Todo puede pasar si, de alguna manera, Diego Armando Maradona sigue presente entre los argentinos Publicidad Quilmes – La Nación

Son tiempos imposibles: Colón, un equipo de abajo, del pueblo, salió campeón por primera vez. El Pulga Rodríguez es el Diego de hoy: el único que nos roba una sonrisa. La acción sigue. De pronto, la pelota vuela a la otra frontera, queda en la línea del arco luego de chocar con un palo y, con suspenso, ingresa por una mala fortuna brasileña. Puede haber sido el fantasma divino, puede haber sido un golpe de suerte.

Bajo la dirección cinematográfica de Augusto Giménez Zapiola y Joaquín Güiraldes, el comercial se llama “Tiro libre”. Un impulso al vínculo casi milagroso que une a los argentinos con sus ídolos futbolísticos.

Los hinchas, siempre pendientes de lo que generaba Diego Armando Maradona. Publicidad Quilmes – La Nación

“En este contexto todo es un desafío extra, pero logramos hacer algo que nos llena de orgullo”, aseguró Giannina Galanti Podesta, directora de Quilmes. La obra acrecienta la tensión al ritmo de Adiós Nonino, el mítico tango de Astor Piazzola.

La primera Copa América sin Diego Maradona entre nosotros. Tal vez, en una de esas, hay que creer. O reventar.