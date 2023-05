La emotiva foto de Guillermo Vilas

Fue su esposa tailandesa, Phiangphathu Khumueang quien compartió una foto del ex tenista con un emoji de corazón. El deportista dejó de aparecer en público tras ser diagnosticado con Alzheimer.

El ex tenista argentino Guillermo Vilas reapareció en una publicación de su esposa tailandesa, Phiangphathu Khumueang, en sus redes sociales. Allí subió una foto en la que se puede ver el rostro del ex deportista que padece una enfermedad neurodegenerativa.

El ex tenista vive en Mónaco con su pareja con quien mantiene una relación desde 2005 y sus hijos. Su esposa compartió una foto con Vilas acompañada por el mensaje: “Porque vos sos mi todo”.

La última aparición de Vilas había sido hace poco más de un mes, cuando la tailandesa subió a su cuenta de Instagram una foto dividida en dos en la que se lo ve al argentino dándole un beso y un abrazo.

Guillermo Vilas es uno de los tenista más importantes de la historia del deporte en Argentina y hacía un año que no aparecía públicamente y/o en redes dado que se encuentra atravesando una enfermedad neurodegenerativa.

La historia de amor de Guillermo Vilas y Phiang

Vilas mantiene desde 2005 una relación con Phiangphathu Khumueang de quien se enamoró perdidamente después de conocerla en un centro comercial de Bangkok.

El tenista se encontraba paseando por el Mahboonkrong Center, el centro comercial más importante de Bangkok, cuando se topó con la joven. En una entrevista posterior, Guillermo Vilas comentó: “Cuando nos conocimos, ella no sabía quién era. Pensaba que yo era un leñador con muchas vacas. Fue recién cuando me vio los zapatos que se dio cuenta de que no era un leñador”.

Finalmente, Phiang y Vilas se casaron en mayo de 2016, después de dieciséis años desde que se conocieron. Anteriormente, se habían casado una década antes en el Consulado de Tailandia. En una ceremonia íntima en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en el barrio de Belgrano, Vilas dijo con los ojos llenos de lágrimas: “Tuve muchísima suerte en conocerla”.

La pareja tiene cuatro hijos: Andanin, nacida en 2003 en París; Lalindao, nacido en enero de 2010 en Miami; Intila, nacida en diciembre de 2010 en Buenos Aires; y Guillermo, nacido en Mónaco en abril de 2017.

Los logros de Guillermo Vilas en el tenis

Guillermo Vilas ganó 62 torneos de ATP, 4 de los cuales fueron Grand Slam: triunfó en el Torneo de Roland Garros 1977, en el Abierto de Estados Unidos 1977, el Abierto de Australia 1978, y el Abierto de Australia 1979, además del Masters 1974 (hoy ATP World Tour Finals) y seis Grand Prix Championship (actualmente Masters 1000); Dos Masters de Montecarlo (1976 y 1982), dos Masters de Canadá (1974 y 1976), un Masters de Hamburgo (1978) y un Masters de Roma (1980).

Además, fue tres veces finalista de Roland Garros y una vez del Abierto de Australia. Catalogado como el número 1 y campeón mundial de 1977 por el entonces prestigioso ranking anual de “World Tennis”, también culminó como Nº1 del Grand Prix Tennis Circuit organizado por la FIT (predecesor de la actual ATP Tour) en 1974, 1975 y 1977.