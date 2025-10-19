26.2 C
La emotiva despedida de Mey Scápola a Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

La actriz y directora usó sus redes sociales para escribir un sentido mensaje para el padre de su hijo, quien falleció luego de luchar contra el cáncer

El mundo del periodismo y del espectáculo sigue conmocionado por la muerte de Mariano Castro, una figura de perfil bajo pero muy reconocida en los ámbitos de la comunicación, la actuación y el modelaje. Hermano gemelo del recordado Juan Castro —quien falleció en 2004—, Mariano supo construir su propio recorrido profesional entre medios, cine y pasarela, ganándose el respeto y el afecto de colegas y amigos en cada una de sus etapas.

Su partida generó un impacto profundo entre compañeros de trabajo, personalidades de la cultura y distintas figuras mediáticas, quienes rápidamente hicieron llegar sus mensajes de duelo y apoyo a la familia Castro. En particular, la despedida de Mey Scápola, su expareja y madre de su hijo León, se volvió uno de los mensajes más emotivos del momento. Scápola le dedicó palabras honestas y movilizadoras: “Descansa Marianito… Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho”.

Mey eligió acompañar su mensaje con una imagen en blanco y negro de Mariano junto a León, el hijo que compartían. En la foto se los ve de espaldas, a orillas del mar: Mariano sostiene a su hijo en un abrazo íntimo, el mar de fondo evidencia la profundidad del vínculo y la sensación de resguardo que se prolonga más allá de la ausencia física. “Este último año fue el más duro y al mismo tiempo el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz”, siguió en su posteo Mey.

El posteo de Mey tras la muerte de su expareja y padre de su hijo (Foto: Instagram)La actriz también resaltó la importancia del entorno en la crianza de su hijo tras la partida de Mariano Castro: “La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León rodeada de gente que nos quiere”. En su agradecimiento, mencionó a su familia, amigos, padres y madres del colegio, grupos de trabajo, docentes y quienes colaboraron para rodear de afecto y contención al niño en uno de los momentos más difíciles: “Gracias a todos por el amor y la contención… A mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, sus maestras. Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”.

La trascendencia del mensaje de Scápola se vio reflejada en la sección de comentarios, donde numerosas figuras del espectáculo y la cultura se hicieron presentes para acompañarla y brindarle apoyo. Entre quienes expresaron su cariño y solidaridad se destacaron Darío BarassiAraceli GonzálezNancy DupláaRafael FerroCarla Peterson, Ana CorreaAna PaulsTatiana SchapiroMaría Florencia FreijoEleonora WexlerClaudia PiñeiroMaría CarámbulaMercedes FunesSabrina RojasBrenda Gandini, Luciano Cáseres, Ana KatzMercedes Morán, su mamá, y Flavia Pittella, entre otras personalidades. Los mensajes, cargados de empatía y afecto, pusieron en evidencia la red de vínculos que rodean a la actriz y a León en este momento tan doloroso.

El homenaje de Mey Scápola, acompañado por la fuerza de la imagen elegida y el acompañamiento público de sus pares, subraya la relevancia y la huella de Mariano Castro no solo en el mundo del periodismo y los vínculos personales, sino también en la fortaleza de la red de cariño y apoyo que, en tiempos difíciles, acompaña y sostiene a quienes quedan. El legado de un apellido ligado a la comunicación y la cultura, el valor ante la adversidad y la importancia de la contención marcan la despedida y el recuerdo de Mariano en quienes lo conocieron y lo quisieron. El mensaje, la foto y la reacción colectiva dejan una marca de humanidad, homenajeando la memoria, acompañando el presente y evidenciando que la red afectiva se convierte en sostén indispensable frente a cualquier dolor.

Por Lucía Consiglieri-Infobae