La emotiva despedida de Mey Scápola a Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

La actriz y directora usó sus redes sociales para escribir un sentido mensaje para el padre de su hijo, quien falleció luego de luchar contra el cáncer

El mundo del periodismo y del espectáculo sigue conmocionado por la muerte de Mariano Castro, una figura de perfil bajo pero muy reconocida en los ámbitos de la comunicación, la actuación y el modelaje. Hermano gemelo del recordado Juan Castro —quien falleció en 2004—, Mariano supo construir su propio recorrido profesional entre medios, cine y pasarela, ganándose el respeto y el afecto de colegas y amigos en cada una de sus etapas.

Su partida generó un impacto profundo entre compañeros de trabajo, personalidades de la cultura y distintas figuras mediáticas, quienes rápidamente hicieron llegar sus mensajes de duelo y apoyo a la familia Castro. En particular, la despedida de Mey Scápola, su expareja y madre de su hijo León, se volvió uno de los mensajes más emotivos del momento. Scápola le dedicó palabras honestas y movilizadoras: “Descansa Marianito… Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho”.

Mey eligió acompañar su mensaje con una imagen en blanco y negro de Mariano junto a León, el hijo que compartían. En la foto se los ve de espaldas, a orillas del mar: Mariano sostiene a su hijo en un abrazo íntimo, el mar de fondo evidencia la profundidad del vínculo y la sensación de resguardo que se prolonga más allá de la ausencia física. “Este último año fue el más duro y al mismo tiempo el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz”, siguió en su posteo Mey.

El posteo de Mey tras la muerte de su expareja y padre de su hijo (Foto: Instagram)La actriz también resaltó la importancia del entorno en la crianza de su hijo tras la partida de Mariano Castro: “La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León rodeada de gente que nos quiere”. En su agradecimiento, mencionó a su familia, amigos, padres y madres del colegio, grupos de trabajo, docentes y quienes colaboraron para rodear de afecto y contención al niño en uno de los momentos más difíciles: “Gracias a todos por el amor y la contención… A mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, sus maestras. Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”.

La trascendencia del mensaje de Scápola se vio reflejada en la sección de comentarios, donde numerosas figuras del espectáculo y la cultura se hicieron presentes para acompañarla y brindarle apoyo. Entre quienes expresaron su cariño y solidaridad se destacaron Darío Barassi, Araceli González, Nancy Dupláa, Rafael Ferro, Carla Peterson, Ana Correa, Ana Pauls, Tatiana Schapiro, María Florencia Freijo, Eleonora Wexler, Claudia Piñeiro, María Carámbula, Mercedes Funes, Sabrina Rojas, Brenda Gandini, Luciano Cáseres, Ana Katz, Mercedes Morán, su mamá, y Flavia Pittella, entre otras personalidades. Los mensajes, cargados de empatía y afecto, pusieron en evidencia la red de vínculos que rodean a la actriz y a León en este momento tan doloroso.

El homenaje de Mey Scápola, acompañado por la fuerza de la imagen elegida y el acompañamiento público de sus pares, subraya la relevancia y la huella de Mariano Castro no solo en el mundo del periodismo y los vínculos personales, sino también en la fortaleza de la red de cariño y apoyo que, en tiempos difíciles, acompaña y sostiene a quienes quedan. El legado de un apellido ligado a la comunicación y la cultura, el valor ante la adversidad y la importancia de la contención marcan la despedida y el recuerdo de Mariano en quienes lo conocieron y lo quisieron. El mensaje, la foto y la reacción colectiva dejan una marca de humanidad, homenajeando la memoria, acompañando el presente y evidenciando que la red afectiva se convierte en sostén indispensable frente a cualquier dolor.

Por Lucía Consiglieri-Infobae



