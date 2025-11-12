La emotiva confesión de Lionel Messi sobre Barcelona y su sueño inconcluso de retirarse en el Camp Nou

Durante una entrevista con Sport, La Pulga habló con nostalgia sobre su salida del Barcelona y el deseo de regresar algún día a vivir en la ciudad. Además, se refirió a su preparación rumbo al Mundial 2026 y dejó una frase contundente sobre su continuidad: “No quiero ser una carga para nadie”.

Lionel Messi volvió a abrir su corazón al hablar del club que marcó su vida: el Barcelona. En diálogo con Sport, el capitán argentino se mostró nostálgico al recordar su salida del club catalán y confesó que aún sueña con regresar a vivir allí junto a su familia.

“Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona”, expresó Leo, visiblemente emocionado tras su reciente visita al renovado Camp Nou.

El astro argentino explicó que su despedida fue “rara” por el contexto y las circunstancias que la rodearon, pero destacó que el cariño del público culé sigue intacto: “Fue un poco rara la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por todo lo que hemos pasado juntos”.

Messi reconoció que tanto él como su familia extrañan profundamente la vida en Cataluña: “Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona. La idea de volver a vivir ahí está, tenemos nuestra casa y es lo que deseamos”, aseguró.

Al ser consultado sobre el momento más feliz de su carrera, el rosarino se sinceró “Es difícil quedarme con uno. Tuve la suerte de vivir muchos momentos. Si hablamos de felicidad, pensamos en los títulos, en los logros… pero el primer sextete con Guardiola fue extraordinario, y la última Champions con Luis Enrique también”.

Conmovido, añadió: “Me quedo con todo lo que viví durante esa época, todo lo que crecí como persona y jugador. Cuando veo imágenes o recuerdos, me vienen flashes de todo lo que pasamos”.

Messi y el Mundial 2026: ilusión y mesura

De cara al que podría ser su sexto Mundial, Messi se mostró ilusionado pero también realista respecto a su estado físico. “Es especial jugar con la Selección, y más un Mundial. Después de haberlo ganado, tiene un sabor diferente”, señaló.

Sin embargo, dejó en claro que su continuidad dependerá de cómo se sienta: “No quiero ser una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”.

Messi explicó que su calendario con el Inter Miami es distinto al europeo, y que evaluará su rendimiento con el paso de los meses: “Nuestra temporada es diferente a la de Europa. Vamos a tener una pretemporada de por medio y pocos partidos antes del Mundial. Será cuestión de ver el día a día y sentir si estoy como me gustaría estar”.

Finalmente, cerró con una reflexión llena de humildad y madurez: “Soy consciente de que un Mundial es lo más grande que hay. Estoy ilusionado, pero prefiero vivirlo con calma, paso a paso”.