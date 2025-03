En sus redes, dio detalles del fallo de la Justicia de Brasil que condenó al actor a 6 años de prisión con régimen semiabierto.

Thelma Fardin se expresó en redes sociales, minutos después de que se conociera la noticia de que la Justicia de Brasil ratificó la condena a Juan Darthés por abuso sexual.

“Es un día muy movilizante para mí. Estoy en San Pablo. Acabo de salir de la audiencia del juicio, donde cinco jueces volvieron a encontrar culpable a mi abusador”, dijo en un video que publicó en sus redes sociales. Al respecto, señaló: “Él había pedido con su defensa una apelación y tres jueces más revisaron esa apelación y lo encontraron culpable”.

La emoción de Thelma Fardin tras la ratificación de la condena a Darthés: “Valieron la pena todos estos años” (Foto: Instagram /soythelmafardin)

Sobre las sensaciones después de llevar casi siete años batallando en la Justicia, la artista aseguró: “Fue muy reparador estar en esa sala y escuchar a esos cinco jueces”.

Thelma Fardin dio detalles de la audiencia del juicio: qué dijo

Thelma señaló que Darthés no estuvo presente en la sala. Respecto a la sentencia, señaló que de los seis jueces, cinco votaron a su favor. “Uno solo dijo que no podía condenarlo porque por el tipo penal brasilero que tenía que aplicar en Brasil a su consideración. Pero que si hubiese sucedido en Argentina… De hecho, leyó el Código Penal Argentino y dijo ‘en Argentina sí, pero en Brasil tenemos que modificar nuestras leyes’”, indicó.

Además, destacó la palabra de otro de los jueces, que cambió su voto después de escucharla. “Dijo ‘yo llegué, tenía un voto redactado, pero los escuché y me di cuenta de que esta apelación que ellos hacían en relación a si la amordazó, si la violentó, si la violencia existió, es que justamente lo violento es la violación”, destacó la artista sobre la palabra del uno de los jueces.

Thelma Fardin en redes tras la ratificación de la sentencia contra Darthés (Foto: Instagram /soythelmafardin)

A modo de cierre, entre lágrimas, admitió: “Fue muy restitutivo para mí escuchar que mi palabra y todos estos años de poner el cuerpo valieron la pena”. “La Justicia determinó que los hechos están probados. Incluso el juez, que dijo que no lo puede condenar, no puso en duda los hechos. Y eso está firme. Esa sentencia está firme. Ellos pueden discutir tecnicismos, pero no pueden discutir más que lo que dije pasó”, remarcó.

“Gracias por acompañarme todos estos años, gracias por estar ahí, gracias por creerme desde el principio, gracias por creerle a las que tienen al lado. Sé que esta no es la realidad de la mayoría de las personas que atraviesan el sistema de administración de justicia, por eso para mí es muy importante seguir trabajando. Espero que esto sea una bocanada de aire, que sea un faro para pensar que podemos confiar en la Justicia, que podemos venir con nuestras instancias, que van a repararnos”, concluyó conmovida.