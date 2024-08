La emoción de Miley Cyrus tras ser reconocida como “Leyenda de Disney” por su papel en Hannah Montana

La cantante se convirtió en la artista más joven en recibir este título. En una ceremonia repleta de estrellas, habló sobre cómo fue lidiar con la fama desde su niñez.

Miley Cyrus es una de las grandes estrellas del pop actual, pero su carrera comenzó en la televisión y logró la fama mundial con su personaje Hannah Montana. En el show homónimo de Disney, la artista interpretó a la joven que es una megaestrella desde 2006 hasta 2011.

Antes de ser una provocadora y convocante estrella pop, la artista conquistó el corazón de millones de niños y adolescentes en todo el mundo y protagonizó una de las series más exitosas de la casa del ratón, Por ese motivo, el domingo, recibió un importante reconocimiento.

La cantante de “Flowers” se llevó el premio a la Leyenda de Disney en la Ceremonia Leyendas 2024, que se llevó a cabo en el Honda Center en Anaheim, California. De esta manera se convirtió en la figura más joven en recibir este reconocimiento.

Por allí desfilaron grande estrellas del cine y la televisión como Jamie Lee Curtis, Angela Bassett, Lindsay Lohan y Harrison Ford, entre otros. Por su parte, Cyrus emocionó a todos con un emotivo discurso cuando se subió al escenario.

Luego de que Laine Wilson, cantante country, interpretara en vivo de “The Best of Both Worlds”, una de las canciones más famosas del show, Cyrus se subió al escenario y habló de todo lo que significó Hannah Montana en su vida.

Las palabras de Miley Cyrus sobre Hannah Montana

“Yo soy la que te dice lo que no se supone que debas saber. Y lo que quiero decir es que las leyendas también tienen miedo. Es legendario también tener miedo y animarse de todas maneras. Cuando lo intentas, el fracaso no existe”, expresó frente al público.

Entre lágrimas, hizo referencia a su pasado y su presente: “Probé lo que podía ser mi vida y, a partir de ese momento, no quise otra cosa. Un poco de todo ha cambiado… pero al mismo tiempo, nada ha cambiado en absoluto”.

El reconocimiento de parte de Disney. (Fuente: Twitter/@Indie5051)

“Estoy aquí, todavía orgullosa de haber sido Hannah Montana, porque ella hizo a Miley de muchas maneras. Este premio va dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales fans y a todos los que han hecho que mi sueño sea una realidad. Para citar a la leyenda misma: ‘Esta es la vida’. Gracias”, finalizó haciendo referencia a la canción “This Is the Life”. Finalmente, dejó sus manos marcadas en una placa de Disney y posó junto al ratón Mickey, emblema que representa a los estudios Disney.