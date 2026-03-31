La economía volvió a caer en febrero: el dato que anticipa un freno en la recuperación

Un relevamiento privado anticipó una caída mensual de 1% y advirtió sobre el impacto de sectores no agropecuarios.

La actividad económica habría caído 1,5% interanual en febrero de 2026 y 1% respecto de enero en términos desestacionalizados, según un anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por la consultora Equilibra. El informe, difundido el 30 de marzo, señala que la baja se produjo tras el repunte registrado en diciembre y enero y estuvo influenciada, entre otros factores, por una menor cantidad de días hábiles.

De acuerdo con el estudio, la caída estuvo explicada principalmente por el desempeño de los sectores no agropecuarios. El EMAE sin agro registró una contracción de 2,5% interanual y de 1,1% mensual, lo que explica la totalidad de la caída del indicador agregado.

En contraste, el sector agropecuario mostró un fuerte crecimiento del 17% interanual, impulsado por el inicio de la cosecha de maíz y una mejora en la producción lechera. Este desempeño aportó cerca de un punto porcentual al nivel de actividad general, aunque no logró compensar la caída del resto de los sectores.

El informe también advierte que, en el acumulado del primer bimestre, la actividad se mantuvo prácticamente estancada en comparación con el mismo período de 2025, con una variación de apenas 0,2%. En ese marco, la consultora proyecta que el crecimiento económico para todo 2026 podría ubicarse en torno al 2,5%, por debajo del 5% previsto en el Presupuesto.

A nivel sectorial, el informe de Equilibra muestra un desempeño dispar. Entre las principales caídas se destacan la construcción (-6,0% interanual) y la industria (-0,4%), junto con retrocesos en comercio (-7,1%) y transporte y comunicaciones (-1,2%). En contraste, los sectores vinculados a recursos primarios registraron una fuerte expansión: el agro creció 17% interanual y la minería un 8%. También se observaron avances en la intermediación financiera (+5,6%) y en actividades inmobiliarias y servicios empresariales (+0,3%).

El anticipo de Equilibra señala que la actividad económica habría caído 1,5% interanual en febrero y 1% en términos desestacionalizados. Sin el aporte del agro —que creció 17% impulsado por la producción de maíz y leche— la contracción habría sido más profunda, con una baja del 2,5% interanual en el resto de la economía, afectada por la menor cantidad de días hábiles y la debilidad de sectores como industria, construcción y comercio. En ese contexto, el primer bimestre se habría mantenido prácticamente sin variaciones frente a 2025, y las proyecciones privadas anticipan un crecimiento anual cercano al 2,5%, por debajo de lo previsto en el Presupuesto.

Fuente: Perfil