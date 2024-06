La dura reacción de Ángel de Brito contra Juan Di Natale

Luego de que el periodista protagonizara un choque con Alejandro Castelo, cronista del programa, el conductor de LAM apuntó contra él

Entre una mezcla de tensión y enojo, este viernes Ángel de Brito cruzó a Juan Di Natale luego de que el periodista protagonizara un fuerte ida y vuelta con un notero de LAM (América). Tras repasar las imágenes en las que el exCQC insultaba a Alejandro Castelo, el conductor reaccionó: “Toda su carrera fue un fracaso”.

💥 Juan Di Natale reaccionó violentamente contra Alejandro Castelo



El periodista le contestó mal al cronista de LAM.



Cabe destacar que el conflicto entre Di Natale y Castelo comenzó hace un año, cuando el notero le preguntó por la polémica entre la Negra Vernaci y su equipo de radio, el cual terminó con la locutora tirando los auriculares sobre la mesa. Así las cosas, de Brito repasó en su programa: “Volviendo al principio del supuesto conflicto, que transcurre en el cerebrito de este pibe…bah, viejo ya. La Negra Vernaci no se enojó tanto como se enojó él. Hizo su descargo, se olvidó y siguió haciendo su programa exitoso. Él tiene una paranoia, no sé de qué vendrá, la tiene hiper desarrollada, pasó un año de este archivo”.

Escándalo con Juan Di Natale: tremendos insultos contra el notero de LAM

A partir de entonces, las panelistas discutieron qué habría provocado la mala reacción del periodista, a lo que el conductor respondió: “¿Por qué está viviendo un momento personal? Si toda su carrera fue un fracaso. Está acostumbrado, el único éxito fue CQC leyendo un papelito que le daba la producción. Podría haber aprovechado la nota para contarlo. Termina siendo más nota el conflicto con el cronista que todo lo otro”.

Tras haber cruzado a Di Natale, de Brito cerró el tema diciendo: “Nunca en la vida fue víctima del chimento, nunca hubo un escándalo, nunca lo fue a buscar nadie por nada. Nunca se habló mal de él. Quizás ahora es así. Nunca lo vi en mi vida”

Juan Di Natale insultó a un notero de LAM

El reciente choque comenzó cuando el notero fue a buscar a la puerta de Radio 10 a Di Natale por su decisión de bajarse del ciclo La casta está en orden (El Nueve) a un mes de su estreno. “No, no. Vos sos un hijo de put…, un bolud…”, se lo escucha decir a Juan, frente al cronista de LAM. “Pero, pará. Te estás zarpando al decirme esto. Ahí está mal. Te vengo a saludar bien, me decís que soy un ‘hijo de put…’, ‘un bolud…’. Me decís: ‘Notero de cristal’”, lo cruzó mientras Juan estaba a punto de subirse a su auto.

Lejos de aplacarse, la situación se puso más intensa. “No te hagas el rudo porque vamos a ponernos rudos los dos. Lo nuestro ya terminó, mi amor”, lanzó Di Natale. “¡Lo que hiciste la otra vez fue sucio! ¡No me jodas más!”, siguió, enojadísimo, mientras Castelo le decía “Bajame el tono” y Juan buscaba dar una nota al cronista de A la tarde, pero no así con el del ciclo de De Brito.

“¿Te vas a quedar acá? Bueno, me voy de acá. Con este salame acá, no puedo laburar, lanzó. El cronista de LAM siguió: “¡Flaco, bajá un cambio!”. “¿Qué ‘bajame un cambio’, tarad…, forr… No bajo un cambio un carajo. No te hablo bien. Salí de acá, salame”, continuó hasta que el notero lo cruzó con todo: “¿Pero quién te creés que sos?”, lo frenó.

“¿Quién me creo que soy? Soy el bolud… al que viniste a buscar hoy. Ese soy”, exclamó, muy molesto mientras se iba a otro lado.

El conflicto entre Juan Di Natale y Alejandro Castelo arrancó hace un año. Se dio cuando el notero fue a consultarle por una polémica entre la Negra Vernaci y su equipo de radio, que terminó con la locutora enojada y arrojando unos auriculares por el aire.

“Me parece que es patético que estén una semana haciendo contenidos con esto. Me parece lamentable, creo que pueden hacer contenido mejor y pueden subir la vara. Buena suerte”, fueron las palabras que Di Natale le dedicó antes de irse de aquella nota.