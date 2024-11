La divertida prueba de Williams a sus mecánicos tras el efecto Colapinto: ¿Qué respondieron tras probar el mate por primera vez?

La llegada del argentino pisó fuerte en la escudería británica y parte del staff degustó la infusión emblemática del país

La irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no solo se destacó por sus cualidades sobre el volante y los grandes resultados que está consiguiendo, sino que también lo está haciendo en la generación de contenidos y en exprimir el carisma del joven de 21 años. A esto se le sumó una marea albiceleste de fanáticos del piloto, que estuvieron acompañados por sus costumbres. Ahora, después de que Alex Albon haya probado el mate por primera vez, le tocó el turno a la mayoría de los miembros del staff de Williams Racing.

La emblemática infusión que se toma en la Argentina, y a lo largo de toda Sudamérica, es una bebida que también causa furor en Brasil, en donde se está corriendo el Gran Premio de São Paulo. Los mismos mecánicos e integrantes de la delegación de Williams que mantienen un gran vínculo con el pilarense fueron sometidos a un divertido test: probar el mate por primera vez.

El denominador común de las reacciones fue de sorpresa, ya que no se mostraban tan confiados del gusto antes de ser bautizados en este ritual sudamericano. De hecho, algunos dieron varios sorbos para poder degustar el sabor y dar su veredicto. Aunque también hubo varios que reaccionaron rápidamente y expresaron que no les gustaba, alardeando de que era muy fuerte y amargo.

El joven argentino lo introdujo en el hábito a su ladero en Williams

De los 13 miembros de Williams que fueron sometidos al divertido juego en el paddock del circuito de Interlagos: siete afirmaron que tiene un gusto agradable, tres se mostraron indecisos y esta misma cantidad estuvieron completamente reacios al sabor del mate. En esta misma línea había estado en un principio Alex Albon, que desconfiaba del gusto de la infusión y, una vez que Franco lo obligó a tomar, soltó que “A ver, no está mal”.

Este intercambio se vivió durante la última carrera, en el Gran Premio de México,en donde Colapinto finalizó en el puesto 12. Allí, los pilotos a cargo del monoplaza FW46 decidieron profundizar sobre el tema de las costumbres rioplatenses en el pódcast que realiza el equipo comandado por James Vowles. En dicha charla, el argentino le hizo probar el mate al tailandés por primera vez en su vida, que se mostró dubitativo en la previa y preguntaba “¿Tomamos de la misma bombilla?”.

Una vez que Franco le explicó su ritual de preparación, Albon comenzó a mover la yerba y causó la desesperación de su compañero. “¡No, no muevas eso! Esto no se toca porque desacomodas todo y se mueve por todos lados. Solo tomás. El agua no está tan caliente, pero es lo que podemos hacer acá”, le dijo efusivamente. Luego, comenzó a apurarlo para que lo degustara de una vez: “Pero probalo, dale. No, no, probá bien”.

Albon y Colapinto hablaron del mate en un podcast

Una vez que ya había tomado la infusión, el experimentado piloto dio un veredicto: “A ver, no está mal. Lo entiendo, puedo entender el porqué. Estaba menos amargo de lo que esperaba. Estuvo bien. Puedo entender cómo hay tanta cafeína ahí”. Ante esta respuesta, Colapinto le redobló la apuesta y le contó que él tomaba un litro todas las mañanas. “Debe ser bueno para tu hidratación, pero ¿te vacía cada vez? Debería, no hay manera de que tomes un litro de esto”, comentó sorprendido.

Sin embargo, las reacciones de Albon llegaron porque hace varios días venían hablando sobre la infusión y Franco le venía advirtiendo sobre el gusto que tenía y que era “adictivo”, algo que generaba expectativa en el tailandés. La primera vez que se tocó el tema entre ambos fue un episodio anterior del podcast de Williams. “Es muy fuerte, como té verde, más o menos, está bien. Es como agua pura, un litro de agua, lo hierves hasta que esté muy caliente y luego lo pones en esto. Son como hojas, pero muy pequeñas, así que todo es como triturado. Sí, pero no es como un polvo, es como si tuviera bastante consistencia. Tiene cafeína y el caso es que bebes mucha; es como un litro de agua que bebo yo solo la mayoría de las veces”, argumentó Colapinto.

Fuente: Infobae