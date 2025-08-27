La diputada Rocío Bonacci sufrió un accidente en la ruta: “De milagro estamos vivos”

La representante de La Libertad Avanza se dirigía al Congreso para la presentación del informe de gestión de Guillermo Francos. A partir de las primeras versiones, se indicó que el chofer que la trasladaba se habría quedado dormido al volante.

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Rocío Bonacci, sufrió un accidente vial en la ruta 9, cuando viajaba rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara Baja. Al momento del accidente, en el auto también viajaba su padre, José Bonacci, histórico dirigente del partido Unite en Rosario, quien iba a bordo de un vehículo oficial del Parlamento.

A partir de las primeras versiones, se indicó que el chofer se habría quedado dormido, perdió el control del vehículo y terminó despistando hacia un campo cercano a Ramallo. De acuerdo a lo que relató el padre en un audio enviado a un medio local: “Estamos bien. Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”.

Romina Bonacci se convirtió en una de las representantes más jóvenes luego de las elecciones de 2023

Luego del impacto, la diputada de La Libertad Avanza, recibió atención médica por lesiones en el rostro y ambos fueron trasladados al centro de salud más cercano a la localidad bonaerense, donde ocurrió el choque. A esa altura, José Bonacci se encontraba informando a la prensa sobre el accidente. “El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto; siempre manejan de forma peligrosa, a 160 kilómetros por hora”, dijo en diálogo con Cadena 3.

A la vez, el padre de la diputada criticó: “En reiteradas oportunidades y por escrito, Rocío mencionó la peligrosidad en el manejo de los choferes de la Cámara y nunca le dieron bola”. Desde su entorno confirmaron: “Ella está bien. Fue el chofer de la Cámara, se quedó dormido y se fue a la banquina. Iban a muy alta velocidad”.

De momento, tanto la diputada como su padre se encuentran fuera de peligro, según informaron fuentes cercanas.

Quién es Rocío Bonacci, la diputada libertaria que sufrió un choque en la Ruta 9

La diputada nacional Rocío Bonacci es una de las figuras más jóvenes que llegó a la Cámara Baja en las elecciones de 2023, sin antecedentes previos de militancia o actividad política. Apenas llegada al mundo laboral, en la localidad santafesina de Funes, comenzó su vida lejos de la política: tenía un local de manicuría, estudiaba kinesiología y su apellido siempre estuvo ligado a su padre, José Bonacci, histórico dirigente del partido Unite.

A partir del año pasado, su ingreso a la vida parlamentaria se produjo gracias al armado libertario en Santa Fe, donde la lista encabezada por Javier Milei logró imponerse y consiguió tres bancas. Bonacci compartió fórmula con Romina Diez y Nicolás Mayoraz, todos identificados con el sector de los pañuelos celestes.

Desde su llegada al Congreso, la joven legisladora también se hizo conocida por ser la autora de un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que generó controversias, incluso dentro de su propio bloque. A pesar de esas tensiones, su perfil continuó creciendo y se consolidó como una de las diputadas cercanas a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien comparte actividades y apariciones públicas.

Fuente: Perfil