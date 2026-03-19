La desocupación trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, según el INDEC

El nivel de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente se incrementó tanto en la comparación anual como trimestral.

En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de desocupación subió al 7,5%, alcanzando a 1,1 millón de personas, unas 100.000 más que en el trimestre anterior. La tasa de actividad alcanzó el 48,6%, mientras que la tasa de empleo se ubicó en 45,0%, mientras que la tasa de desocupación (TD), de acuerdo con lo informado por el INDEC.

En la comparación respecto al cuarto trimestre de 2024, las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos. Por otra parte, “la tasa de desocupación registró una suba de 1,1 punto porcentual (p.p.) respecto al mismo trimestre del año anterior (es decir, de 6,4% a 7,5%), lo que indica una diferencia estadísticamente significativa”, señala el reporte del INDEC.

La tasa de desocupación para el grupo de mujeres de 14 a 29 años presenta una variación de 3,0 p.p., mientras que para el grupo de varones del mismo grupo etario es de 3,7 p.p. Para los grupos de edades centrales (de 30 a 64 años), tanto de mujeres como de varones, las tasas se mantuvieron estables. Por otra parte, la tasa de informalidad subió de 42% al 43%.

Con respecto al tercer trimestre de 2025, las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos, “mientras que la tasa de desocupación registró una suba estadísticamente significativa de 0,9 p.p., es decir, de 6,6% a 7,5%”.

“Las tasas de desocupación del grupo de 14 a 29 años presentaron un aumento de 4,1 p.p. en mujeres y 4,5 p.p. en varones, mientras que en las edades centrales (30 a 64 años), se mantuvieron estables tanto en mujeres como en varones”, agrega el reporte.

Tasa de Actividad

– Región Pampeana: 49,8%

– Gran Buenos Aires: 49,3%

– Cuyo: 47,2%

– Noroeste: 46,7%

– Patagonia: 44,5%

– Noreste: 44,3%

– Aglomerados de 500.000 o más habitantes: 49,4%

– Aglomerados de menos de 500.000 habitantes: 45,1%

Tasa de Empleo

– Región Pampeana: 46,0%

– Gran Buenos Aires: 45,1%

– Cuyo: 44,9%

– Noroeste: 44,7%

– Patagonia: 42,3%

– Noreste: 41,8%

– Aglomerados de 500.000 o más habitantes: 45,4%

– Aglomerados de menos de 500.000 habitantes: 43,0%

Tasa de Desempleo

– Gran Buenos Aires: 8,6%

– Región Pampeana: 7,7%

– Noreste: 5,6%

– Cuyo: 4,9%

– Patagonia: 4,8%

– Noroeste: 4,2%

– Aglomerados de 500.000 o más habitantes: 8,0%

– Aglomerados de menos de 500.000 habitantes: 4,7%

En cuanto a áreas geográficas, las mayores tasas de desempleo se dan en Partidos del Gran Buenos Aires (9,5%), Gran La Plata (9,5%), Mar del Plata (9,5%), Río Gallegos (9,5%) y San Nicolás – Villa Constitución (9,4%).

Según la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, “el año pasado fue el primero donde creció el PBI, pero aumentó el desempleo”.

“Una actividad tirada por sectores poco intensivos en trabajo y la caída del poder adquisitivo, que obliga cada vez a más gente a buscar trabajo, provocó este fenómeno inédito para la economía argentina”, añadieron.

El economista Christian Buteler, expresó en X que “además creció la informalidad. O sea, cayó la cantidad de empleo y dentro de esos que tienen empleo crecieron lo que tienen empleo informal”.

“Esto es exactamente lo contrario a lo que sucede en una economía que crece, dicho de otra manera es lo que se ve cuando la economía cae”.