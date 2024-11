La derrota del PRO por Ficha Limpia detonó aún más la confianza con los libertarios

A pesar de las mesas de diálogo y las charlas entre Milei y Macri, los hechos muestran un distanciamiento constante.

El Gobierno y el PRO entraron en una situación riesgosa en su relación parlamentaria. Es que el partido fundado por Mauricio Macri fracasó en su intento por aprobar “Ficha Limpia” y si bien se perdió por falta de quorum comenzaron a fustigar al Gobierno y a los libertarios por un supuesto pacto con Cristina Fernández de Kirchner. Ante tal denuncia, las filas del oficialismo salieron con los tapones de punta a señalar que el PRO “perdió poder” por no llegar a los 129 diputados necesarios para comenzar el tratamiento del proyecto. “Perdieron más votos que la semana pasada”, señalaron a PERFIL.



En el poroteo de los presentes y los ausentes, el PRO no pudo garantizar asistencia perfecta. Recuperó a Alejandro Finocchiaro, que había faltado en la anterior sesión, pero volvieron a ausentarse José Núñez, Gabriel Chumpitaz y Aníbal Tortoriello, en este último caso por problemas de salud. En La Libertad Avanza no estuvieron Pablo Ansaloni, Santiago Santurio, Álvaro Martínez, Lorena Macyszyn, Carolina Píparo, Emilia Orozco, Marcela Pagano, José Peluc y Gerardo González. Tampoco se hizo presente la aliada del oficialismo Lourdes Arrieta, desplazada del bloque después del escándalo por la visita a los represores en Ezeiza.



“Nos cagaron. Están usando el proyecto para negociar con el kirchnerismo los jueces de la Corte”, enfatizó una diputada del PRO muy cercana a Macri. En ese sentido, hizo una autocrítica: “Podía pasar y pasó. Llegamos hasta el final y ellos lo dejaron caer. Por eso las ausencias”, reconoció. “El doble discurso, las cosas que no se dicen de la casta, la corporación, vamos a intentar decirlas acá. ¿Por qué se habla de Cristina Kirchner? Por la condena confirmada y porque el Presidente dijo, en su campaña permanente, que le quería poner el último clavo al cajón del kirchnerismo”, lanzó el diputado de la Coalición Cívica Juan López. “Él (por Milei) quiere que Cristina Kirchner sea candidata a diputada nacional por la Provincia para que (José Luis) Espert o la señora Karina Milei le compitan y eventualmente le ganen, es el pacto que se acaba de consolidar hoy”, bramó López y, apuntando al bloque oficialista, preguntó: “¿Cuántos diputados les faltan, señores de La Libertad Avanza? ¿Cuántos?”.



En el Gobierno relativizan los planteos. “El que convoca es quien tiene que juntar los votos. Nosotros estuvimos. Les dimos las condiciones para llegar. Si no lo hicieron fue porque (Cristian) Ritondo no llegó a rosquear la cosa como se debía. Tienen que preguntar en las oficinas de Macri, no en la Cámara de Diputados”, lanzó con cierto hartazgo un legislador con línea directa en Casa Rosada. “Yo no respondo a Macri, no respondo a Cristina, tampoco respondo al Ejecutivo, porque me echaron. Estoy sola dando la cara”, dijo por su parte la exlibertaria Lourdes Arrieta, apuntada por su ausencia. Luego aclaró entre lágrimas: “Estoy limpia, estoy libre de toda contaminación, no le debo nada a nadie. Por eso creo que este tema de ficha limpia se tendría que ampliar”. Arrieta explicó los motivos por los que no acompañó el tratamiento del proyecto. En primer lugar habló de supuestas “causas inventadas” y en un giro inesperado afirmó: “Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas con inteligencia artificial, por ejemplo”. Y agregó que “con 15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz, podrían inventarte una causa”.

¿Cómo seguirá el vínculo del PRO con el Gobierno? En Balcarce 50 repiten lo que dicen hace meses: “Nos van a seguir acompañando. Aun sin Presupuesto. Sus votantes quieren que acompañen. No van a sacar los pies del plato aunque quieran. Eso sería votar con el kirchnerismo y poner palos en la rueda”. Inclusive recuerdan la frase de Macri cuando dijo en octubre que “es el último gesto de amor”.

Por Ramón Indart-Perfil