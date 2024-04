La demanda de educación, dejó de ser un compromiso con el futuro

Una vieja historia cuenta que una ciudad, para ahorrar en el costo de su orquesta sinfónica, elimina los violoncelos; ya están los violines, pocos se darán cuenta. Luego bajan los violines a la mitad; ¡para qué tantos! La percusión suena muy fuerte y está poco tiempo. La sinfónica está administrada por gente que no le interesan los instrumentos, los músicos y menos aún el espectador, se centra en la publicidad y las formas de sacar réditos de otra naturaleza, cualquier analogía con la política educativa llevada a cabo por los gobiernos, es pura “casualidad”.

La educación con calidad nunca debe ser una opción, sino una obligación. La idea que la educación es un bien para la sociedad, está en los papales, no está en riesgo, siempre hay palabras bonitas en los discursos y más si son campañas electorales, pero en la gestión luego que las elecciones pasan, es un bien a alcanzar que tarda en llegar.

¿Qué educación pretendemos? ¿Qué educación estamos dispuestos a ejercer? ¿Los sistemas educativos son responsables de distribuir equitativamente los conocimientos? Los profesores de secundario toman todas las horas que les permite el cuerpo, y los de primaria trabajan doble turno, cuando no triple, se disimula la falta de profesionales en educación, ya nadie quiere ser docente por la falta de compromiso desde los gobiernos.

La educación actual ¿Se manifiesta para satisfacer necesidades sociales? ¿Esta demanda social, tiene a la educación como inversión?

Tradicionalmente decimos que, sin dudas, los niños, adolescentes y jóvenes son el futuro. Es por esto que necesitamos que estén preparados para lo que vendrá y para que puedan afrontar sus obligaciones y derechos en plenitud. Es deber del Estado brindar educación de calidad. Y un derecho de todos.

La educación en América Latina no necesita salvadores épicos. Necesitamos que la educación sea un tema de todos, que tengamos una educación real, la que demandan las aulas, que se escuche ese lenguaje en las directivas, resoluciones y leyes, porque si estamos implicados será nuestra propia salvación educativa. La pérdida de aprendizaje básico se traducirá en un menor nivel de competencias, lo que a su vez reducirá la productividad.

El aprendizaje es tanto un proceso como el resultado de ese proceso; un medio, así como un fin; una práctica individual, así como un esfuerzo colectivo. La educación sigue siendo el mecanismo de movilidad social más eficaz.

Los ciudadanos nos tenemos que sincerarnos y tomar en cuenta ¿En países queremos vivir? ¿Qué modelo de educación y de persona queremos para la sociedad? No podemos poner el foco en la Pandemia, ya fue, quedaron cicatrices enormes, fue una situación excepcional pero los docentes, estudiantes y la sociedad vienen padeciendo las consecuencias de una educación empobrecida hace mucho tiempo. Debemos devolver a la educación el lugar de importancia que tiene. Corremos siempre muy atrás de los problemas, cualquiera diría que no existe política pública más eficiente que la apuesta por la educación, y así es.

Situaciones que se ven en el aula: Galopante primarizacion de la escuela secundaria, se los infantiliza, esto a la larga trae una precarización educativa. Si los alumnos están cursando el secundario que es lo que a mí me atañe, se los primariza su educación negándole la responsabilidad de conocer sus obligaciones, son una generación de cristal, “cuidado que fulanito se pone mal si le decimos que tiene una mala nota” pero fulanito no, con 16 años aun no comprende que debe estudiar y sino estudia tendrá su correspondiente nota, ahcer su tarea escolar, respetar las opiniones diferentes” Situación a ver: Los chicos se van de vacaciones cada vez más en fechas en que la se están dictando clases, esa es una decisión familiar que no tiene que recaer en las escuelas, los padres se tienen que hacer cargo de estas faltas y de las actividades que normalmente se dictan en las escuelas, todo. ¿Un alumno que no comprende lo que lee, puede seguir aprendiendo toda la vida? ¿Es ético regalar nota y entregar un título que acredita competencias que no se tienen?

Las políticas de atención educativas deben estar enfocadas en plantear y ejecutar diversas estrategias que puedan lograr que todas las personas que quieran incorporarse al sistema educativo, lo hagan, y que todos obtengan igualdad de condiciones y las herramientas necesarias, pero esto no es tarea solo de la escuela y docentes, esto es tarea de todos.

Un primer dilema al que nos veremos enfrentados en los próximos años será la veracidad y la calidad de la educación que consumimos. Y es en este punto donde las universidades jugarán un papel fundamental

Las reformas educativas deberían ser generadas en consenso con actores claves y sectores políticos involucrados

El futuro es hoy y la educación es el camino

Por Daniela LeivaSeisdedos-revista.elarcondeclio.com.ar