La curiosa historia de los delincuentes procesados por el feroz robo a una familia

El juez Darío Bonanno agravó las situaciones de los detenidos por un asalto ocurrido en febrero último en la calle Necochea al 200. Las víctimas los reconocieron al verlos en un artículo de Infobae tras ser arrestados por otros hechos. Uno de ellos tenía condena y prisión domiciliaria

La semana pasada, Ezequiel Ramírez -de 19 años y estudios secundarios incompletos, que vive con su familia en un conventillo de La Boca- y Miguel Ángel Rodríguez -de 23, estudios primarios completos, que vive con una amiga en Avellaneda- fueron procesados con prisión preventiva por el delito de robo a mano armada, en poblado y en banda. Robaron en su barrio, si es que son culpables.

El hecho que se les imputa ocurrió el 20 de febrero en la calle Necochea al 200, a la 1 AM. Una pareja se aprestaba a bajar con su hijo de ocho años de un auto de aplicación, una camioneta Peugeot Partner. Casi en silencio, un Audi A1 apareció detrás. Un grupo de al menos cuatro ladrones salió del Audi, arma en mano. Dos de ellos, las voces cantante en el asalto, les ordenaron a gritos que entreguen todo. Así, los ladrones se llevaron sus teléfonos iPhone, sus notebooks, el efectivo que llevaban, hasta el celular del remisero.

El magistrado Darío Bonanno, a cargo del Juzgado N°33, resolvió procesarlos. El reconocimiento de las víctimas a los dos acusados fue la clave. Los reconocieron, básicamente, por otra serie de robos en su barrio, por la cual también cayeron detenidos.

A fines de abril último, la Policía de la Ciudad había arrestado a cuatro sospechosos acusados de cometer, al menos, tres robos a mano armada similares a turistas en la zona; el último había ocurrido, curiosamente, sobre la calle Necochea al 900. Los botines eran idénticos: teléfonos Apple y billeteras.

Infobae publicó la historia, con las caras de esos detenidos. Una de las víctimas del robo de febrero en la calle Necochea leyó aquel artículo.

La víctima declaró en el expediente del juez Bonanno:

“Unos meses después de que esto ocurriera, mientras estaba en mi casa leyendo el diario digital Infobae, vi una noticia que me llamó la atención, porque hablaba de ‘robos pirañas a turistas en el barrio de La Boca’. Como es el barrio donde vivo, me puse a leer el artículo. La nota hablaba sobre un robo a turistas en el barrio de La Boca… Cuando vi la foto de los cuatro ladrones esposados contra el patrullero, reconocí de inmediato a uno de ellos, como el que se me acercó a mí y me sacó las cosas cuando bajamos del taxi. Le vi la cara y me acordé enseguida de él”.

Ese hombre que reconoció era Ezequiel Ramírez.

“Me acuerdo particularmente de la forma de su nariz, redonda y el labio superior bien finito, como se ve en la foto de Infobae”, completó.

Otro testigo aseguró, al leer la nota: “Apenas vi la foto me llamó, particularmente, la atención el joven que aparecía de remera negra con el logo de BMW y una línea blanca en el medio, pantalón de jean celeste y zapatillas blancas. Estoy segura de que él es quien se me acercó y me apuntó con el arma el día del robo, el que describí anteriormente. Cuando le vi la cara no dudé, por más que tuviera tapada la parte de los ojos”.

Ese joven que el testigo describía era, supuestamente, Miguel Ángel Rodríguez.

Así, ambos fueron denunciados en la Comisaría Vecinal 4C, que investigaba el hecho. En el Juzgado N°33, los reconocimientos fueron esenciales para llegar al procesamiento.

“En efecto, el análisis realizado permite acreditar el accionar disvalioso llevado a cabo y la verosimilitud de los dichos de las víctimas, en tanto reconocieron a los imputados como los autores del hecho en cuestión al reconocerlos como los sujetos que los apuntaron con un arma de fuego y les exigieron la entrega de sus pertenencias, al observar una fotografía publicada en una nota de Infobae”, aseveró Bonanno en su dictamen.

Tanto Ramírez como Rodríguez tenían cuentas pendientes con la Justicia. Ramírez tenía una causa en su contra que data de este año, elevada a juicio en el Tribunal Oral N°1 porteño. Rodríguez, en cambio, cumplía una condena bajo arresto domiciliario. El 27 de diciembre de 2021, el Juzgado de Responsabilidad N° 3 de Lomas de Zamora, lo condenó a la pena única de 7 años y 6 meses de prisión, unificando tres causas en su contra por robo que arrastraba desde menor de edad.

Su pena se daría por cumplida a fines de octubre de 2027. Así y todo, con el beneficio que le concedió la Justicia, supuestamente salía a robar igual.

