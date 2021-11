La cumbre climática de Glasgow: ¿éxito o fracaso?

La cumbre climática de Glasgow dejó durante dos semanas muchas promesas para salvar el planeta, pero al final del evento los resultados y los grandes compromisos fueron pocos. ¿Qué fue lo acordado por los líderes? ¿Logrará el pacto salvar al planeta? ¿Qué viene para el mundo en términos de lucha contra el cambio climático? Les explicamos.

Al fin del evento mundial, activistas climáticos acusaron a los líderes de “eco-hipócritas” y expertos en medio ambiente y científicos los señalaron de haber dejado para el futuro, una vez más, las urgentes decisiones para frenar el calentamiento global que la ONU lleva décadas pidiendo.

Tras 15 días de grandes promesas, el pacto final firmado por los 200 países que asistieron no logró mayores avances: no fijó una hoja de ruta para eliminar los combustibles fósiles, no fijó una fecha concreta para lograr la neutralidad de emisión de gases de efecto invernadero -causa número uno del cambio climático- y no logró un acuerdo vinculante entre las naciones.

De esta forma, analistas climáticos aseguran que es imposible lograr la preciada meta de limitar a 1,5 grados Celsius (aumento desde la era preindustrial) el calentamiento global y advierten que las consecuencias climáticas siguen siendo un gran reto para la humanidad y el resto de especies del planeta.

En este episodio de En 5 minutos les explicamos cuáles son los avances y vacíos que dejó esta gran cumbre por el clima.

Por Natalia Plaza-France24