La Cuenca del Golfo San Jorge no logra recuperar la destrucción de empleo privado

El drenaje de puestos de trabajo en Chubut y Santa Cruz sigue ampliándose en el comienzo del 2026. En el mes de febrero se destruyeron 731 empleos, pero desde la llegada de Javier Milei al gobierno se perdieron 16.511 empleos. El proceso se desaceleró este año, pero aún sigue drenando trabajadores hacia la desocupación.

Santa Cruz la peor

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente del Ministerio de Capital Humano de Nación, mostraron que los peores porcentajes se vienen dando en la provincia de Santa Cruz, aunque en Chubut los indicadores siguiendo muy malo.

Si bien en febrero el territorio santacruceño rompió la tendencia negativa sumando solamente 43 empleos, la comparación interanual arrojó una destrucción de 4.095 puestos de trabajo que significaron una caída del 7,2%.

En tanto que frente al mes de diciembre del 2023 la pérdida de empleo privado fue del 13,3% con 8.138 puestos de trabajo menos en apenas 26 meses.

Chubut muy golpeada

En el territorio chubutenses durante febrero la destrucción de empleo privado fue de 774 puestos de trabajo, pero en los últimos doce meses la pérdida fue también del 7,2% que representaron 7.151 empleos menos.

Desde el inicio de la gestión Milei se perdieron en Chubut un total de 8.373 puestos de trabajo que representaron una caída del 8,3%.

Por Marcelo García – El Extremo Sur de la Patagonia