La crisis de Stefi Roitman: “No me acostumbro a vivir afuera”

La influencer se despidió de su familia que la fue a visitar a Miami y reflexionó sobre cómo es vivir entre dos países.

Stefi Roitman dejó todo en 2020: apenas empezó la pandemia, se instaló en Estados Unidos y apostó a su romance con Ricky Montaner, a quien había conocido meses atrás. Desde aquel momento, vive entre Buenos Aires y Miami. En un tuit describió lo difícil que le resultan las despedidas de sus seres queridos, ahora que son más frecuentes.

“Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado”, escribió en Twitter tras la vuelta de sus padres a Argentina, que la visitaron esta última semana. “Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa”, agregó la influencer, que junto al Clan Montaner pasó unos días colmados de emoción.

Este mensaje llegó después de varias semanas de rumores de crisis con Ricky Montaner, ya que casi no convivieron juntos tras su luna de miel. También se dijo que la relación con su suegra, Marlene Rodríguez, no era de las mejores.

La actriz, que está próxima a lanzar su debut musical, desmiente estas versiones cada vez que puede. Y asegura que la distancia entre ella y su flamante marido solo es por cuestiones laborales y temas de agenda.

