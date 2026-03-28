La Corte se basó en la teoría Kicillof del 2012

2012, Kicillof dijo sobre la expropiación de YPF, en el Congreso de la Nación, que era estúpido cumplir con el estatuto de la empresa que obligaba a comprar el 100% de las acciones al superar el 15% del capital. Sostuvo que ninguna norma interna de una empresa privada puede estar por encima de la Constitución Nacional y las Leyes de expropiación.

2026, 27 de Febrero, la corte de apelaciones del segundo circuito de Nueva York revocó, la primera sentencia de la primera instancia que obligaba a Argentina a pagar más de U$S 16.000 que con intereses hubiese llegado a más de U$S 18.000 millones de dólares, el tribunal norteamericano anuló el fallo de la jueza Loretta Preska al considerar que no se interpretó correctamente la legislación argentina y ordenó revisar el caso, evitando temporalmente el pago millonario.

Creo que hay dos cosas a destacar, una es que la corte de apelaciones, dio la razón plena a la máxima de Axel Kicillof del año 2012, lo cual lo reivindica ante la historia, y también a CFK, quien acompañó políticamente su planteo. Segundo que la expropiación sirvió de base de la investigación, la prospección realizada desde el Estado para permitir el fenómeno Vaca Muerta.

Como contracara de un pensamiento Desarrollador, Productivo, que busca la Justicia Social en cada rincón de la Provincia de Buenos Aires que lleva adelante Axel, sobre un camino de insensibilidad propuesto por Milei, Karina, Caputo, el Deslomado, y el resto de los que nos quieren volver a la Forestal, es un aliciente a seguir la lucha de todos los días buscando revertir esta realidad de baja de consumo, de salarios y jubilaciones que no tienen vida más que para 9 o 10 días del mes.

Que los Peronistas seamos reconocidos por nuestros talentos en modo gobernancia, me produce un gran honor, como el de ser Amigo del único Gobernador que en 40 años de la nueva Democracia Argentina, soñó, imaginó, propuso, realizó y fundó, la única Ciudad Nueva de Argentina, con sus servicios, con sus escuelas, con su Universidad, para que cientos de Argentinos la elijan para criar a sus hijos e hijas, y ver los atardeceres de los más lindos de Argentina, a él mi humilde homenaje y que se reproduzcan sus sueños en otros políticos, brindo por Vos gran Adolfo Rodríguez Saá y tu querida Ciudad de La Punta que termina de cumplir sus primeros 23 años.

Por Luis Chervo