La confianza es la viga maestra del modelo económico

La crisis política desatada por el caso Libra pone en tensión el rumbo económico del Gobierno y expone el rol clave de la confianza social para sostener el plan.

La relación entre la situación económica argentina y el impacto político del caso Libra abre interrogantes sobre cómo ambos planos se retroalimentan. “¿Qué conexión hay entre el estado de cosas de la economía argentina y el caso Libra? ¿Cómo se conectan ambos temas económicos y políticos?”, se cuestiona Marcelo Longobardi.

El impacto del caso Libra en la confianza y su vínculo con el rumbo económico

A continuación, describió el clima interno del Gobierno: “De hecho, con el estado de cosas que está atravesando el gobierno, atravesado por internas manifestadas por el jefe de Gabinete Adorni cuando comentó que el famoso video del viaje a Punta del Este venía de adentro, eso provocó que digan que están todos peleados, hay conflictos entre el área que controla Karina Milei y Santiago Caputo, más las revelaciones de todos los días del caso Libra”.

Sobre esa base, insistió en el cruce entre lo político y lo social: “¿Cómo se conectan estas cosas político-sociales? La aparición de Mahiques diciendo que todo lo revelado está alterado en el camino”.

Luego, introdujo su hipótesis central: “Yo creo que hay una interesante reflexión para conectar un asunto con el otro. En beneficio del debate supongamos que el gobierno tiene razón respecto de cuál es el rumbo que debe tomar la economía argentina: empresas que cierran, caída de consumo, mora, cierre de compañías, estanflación”.

A partir de ese escenario, explicó las condiciones necesarias para sostener el rumbo: “La única forma que un país tiene de atravesar este momento tan delicado, en el caso de que el gobierno tenga razón, es reconstruir las bases económicas de la Argentina. Eso toma tiempo, eso es doloroso”.

El principal activo del plan económico: la credibilidad

“El único modo que a mí se me ocurre de atravesar este momento económico es con confianza, que se mantenga eso que se veía reflejado en las encuestas hace un tiempo: ‘la verdad que estamos pésimo, no alcanza la plata, pero confiamos en que el presidente Milei y su plan económico den un resultado en algún momento’”, sostuvo Longobardi.

Sobre esa idea, el periodista remarcó: “Esto fue lo que lo condujo a un triunfo electoral: la confianza. Es una viga, es la viga maestra que sostiene esta perspectiva, lo sostiene desde el punto de vista del consenso social”. Y advirtió sobre su fragilidad: “Si esa confianza se altera, se erosiona. Las revelaciones, como que los hermanos Novelli le enviaban 4.000 dólares a Milei todos los meses, erosionan esta viga central que tiene el programa económico, que es la confianza”, dijo.

Longobardi luego describió la percepción social que sostiene al oficialismo: “Que las personas piensen que Milei combate a la casta, que son gente de bien y que ‘nos bancamos este momento económico porque esta gente de bien nos va a conducir en algún momento próximo a una economía mejor’”.

“Si esa confianza se erosiona, el gobierno se mete en un problema económico. Porque en el medio hay elecciones, se encamina a las elecciones presidenciales. Hay una vinculación muy estrecha entre este momento político argentino —Adorni, el caso Libra— con la viga principal que sostiene la confianza, que es crucial para que Argentina soporte y atraviese este momento tan difícil”, explicó.

Finalmente, trazó un paralelismo histórico: “Si la gente empieza a imaginar que estamos de vuelta en manos de gente que en lugar de subcontratar a Lázaro Báez hace negocios extraños con personajes inverosímiles que estafan personas con criptomonedas…”.

Y concluyó: “Un poco eso le pasó a Menem cuando el modelo económico empezó a perder confianza como consecuencia de que parecían casos de corrupción: aparecía un caso por día. Eso terminó liquidando al gobierno y la confianza que había en el plan de convertibilidad”.

Caso $Libra | Redes Sociales



Por Marcelo Longobardi – Perfil