La confianza en Milei no se recupera: cayó por tercer mes consecutivo

Un estudio de la Universidad Di Tella reveló que el nivel de confianza en el gobierno de Javier Milei se derrumbó por tercer mes consecutivo. Capacidad para resolver problemas y Preocupación por el interés general de la población fueron los ítems con mayores niveles de desconfianza y de evaluación negativa de la gestión libertaria.

Los últimos dato del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora esa casa de estudios fueron tomados durante una encuesta realizada en la primera quincena de febrero.

Durante ese período se registró una disminución de 0,6 por ciento con relación a enero, retroceso que se suma al 2,8 de enero y al 0,1 por ciento de diciembre del año pasado.

El indicador alcanzó un valor de 2,38 puntos, que en la comparación interanual muestra una caída de 6,8 por ciento.

En tanto, el valor actual de 2,38 puntos se encuentra alineado con el promedio de la administración de Javier Milei, que se sitúa en 2,44 puntos.

El índice se construye a partir de cinco ejes, que mostraron resultados mixtos durante el último mes:

Honestidad de los funcionarios: 2,76 puntos, con un incremento del 2,6 por ciento.

2,76 puntos, con un incremento del 2,6 por ciento. Eficiencia en la administración del gasto: 2,29 puntos, con una suba del 2,7.

2,29 puntos, con una suba del 2,7. Capacidad para resolver problemas: 2,70 puntos, registrando una caída del 4,9.

2,70 puntos, registrando una caída del 4,9. Evaluación general del gobierno: 2,18 puntos, con una baja del 1,8 por ciento.

2,18 puntos, con una baja del 1,8 por ciento. Preocupación por el interés general: 1,99 puntos, con un descenso del 1 por ciento.

El informe destaca que la confianza en la gestión actual presenta variaciones significativas según el perfil del consultado:

Género: la confianza es mayor en hombres (2,62) que en mujeres (2,11). La brecha entre ambos sexos se amplió este mes.

la confianza es mayor en hombres (2,62) que en mujeres (2,11). La brecha entre ambos sexos se amplió este mes. Educación: el nivel de confianza más alto se registró entre quienes tienen secundario completo (2,56), superando al segmento terciario/universitario (2,41).

el nivel de confianza más alto se registró entre quienes tienen secundario completo (2,56), superando al segmento terciario/universitario (2,41). Edad: el grupo de 18 a 29 años lidera la confianza con 2,99 puntos, tras un crecimiento del 10,7 por ciento en febrero.

el grupo de 18 a 29 años lidera la confianza con 2,99 puntos, tras un crecimiento del 10,7 por ciento en febrero. Geografía: el Interior del país mantiene la confianza más elevada (2,60), mientras que en el AMBA los valores son menores (ciudad de Buenos Aires 2,10 y Gran Buenos Aires 2,04).

el Interior del país mantiene la confianza más elevada (2,60), mientras que en el AMBA los valores son menores (ciudad de Buenos Aires 2,10 y Gran Buenos Aires 2,04). Economía: quienes creen que la situación mejorará en un año otorgan una calificación de 4,30, mientras que en el sector pesimista el índice cae a 0,43.

Finalmente, al comparar el desempeño de Javier Miei con los promedios históricos de mandatos previos, se observa la siguiente jerarquía:

Néstor Kirchner : 2,49.

: 2,49. Javier Milei : 2,44.

: 2,44. Mauricio Macri : 2,27.

: 2,27. Cristina Fernández de Kirchner (segundo mandato): 1,83.

(segundo mandato): 1,83. Cristina Fernández de Kirchner (primer mandato): 1,71.

(primer mandato): 1,71. Alberto Fernández: 1,69.

