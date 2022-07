La confesión de Sofía “Jujuy” Jiménez sobre los rumores de reconciliación con Del Potro

La modelo fue invitada a “PH, Podemos Hablar” y se sinceró sobre su presente sentimental luego de una charla sobre ser “‘loser’ en el amor”. Mirá el video.

Sofía “Jujuy” Jiménez pasó por PH, Podemos Hablar luego de una semana agitada en la que se reavivaron los rumores sobre una reconciliación con su ex, Juan Martín del Potro. Ante el pedido de Andy Kusnetzoff de que dieran un paso adelante quienes se hubieran sentido “losers del amor”, la modelo avanzó y rompió el silencio sobre su situación sentimental.

Una confesión de Leo García, en la que afirmó pertenecer “al lugar de los losers del amor”, motivó al conductor a proponer esta nueva consigna, en la que dieron un paso al frente el músico, Érica Fontana, Sabrina Rojas y la actriz y modelo jujeña.

“Estoy tranquila”, respondió Jiménez, ante la consulta de Kusnetzoff sobre si estaba en pareja.

“Me estoy yendo de viaje por dos meses”, reveló, dando a entender que prefería no encarar una relación en medio de ese proyecto.

Sin ahondar en más detalles sobre su presente sentimental, se refirió a su noviazgo con el polista Bautista Bello. “Con él tengo la mejor. Ahí no me siento loser para nada. Al contrario. Tuve mucha suerte de cruzarlo, pero yo no estoy en este momento para ese vínculo”, subrayó.