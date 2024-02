La confesión de Martín Bossi a Mirtha Legrand sobre sus relaciones amorosas

El humorista se animó a contar cómo está su corazón y explicó que tiene deseos de formar una familia.

Durante su visita al programa La noche de Mirtha, la conductora le consultó: “¿Vos tenés novia?”, lanzó y el imitador dijo: “Estoy solo”, aseguró y Mirtha afirmó: “Sos mujeriego vos, llegaste a salir con dos mujeres”.

“No, esa es una acusación que lo van a ver mus abogados contra vos. Te va a caer Burlando si me seguís amenazando”, dijo con humor Martín ante las preguntas de La Chiqui en medio de su mesa.

Luego, Bossi se sinceró. “Lo estoy tratando en terapia porque la verdad que no tengo la suerte de formar una familia y quisiera”, reveló y luego recordó. “Lo hablaba el otro día con Guillermo que vino a verme y lo vi con la mujer y sus hijos”, contó sobre el encuentro con el político Guillermo Montenegro.

Con humor siguió: “Yo cuando me quiebro me pongo en el pecho de él como buen intendente de Mar del Plata y me dice ‘tranquilo, ya vas a encontrar la media naranja’. Ahí nos quedamos boca con boca, ¿te acordás? Y yo le dije ‘Guillermo es hasta acá’”.

Sobre esto, Montenegro acotó: “Yo le dije que fui padre del más chico cuando tenía 58 años y le dijo que está a tiempo”, resaltó el político que estaba sentado al lado del cómico en la mesa de Legrand.

Durante la comida, Mirtha también contó que visitó Lomas de Zamora luego de la pandemia, ya que es el lugar en donde nació Bossi y del que tanto habla en cada uno de sus monólogos y de sus shows.

Tras contar que su hermana decidió no tener hijos con su pareja de hace 10 años, Martín lanzó. “Acá estoy triste, estar solo es jodido. Me encantaría entrar a una iglesia y que me canten el Ave María”.

Martín Bossi le preguntó a Mirtha sobre un posible romance con el ex de Fátima Flórez

Martín Bossi fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha (El Trece) desde Mar del Plata, y compartieron un gracioso momento ya que el humorista le realizó una pregunta picante a la conductora que la descolocó e involucraría al ex de Fátima Flórez, Norberto Marcos.

“¿Puedo decirte algo, Chiqui?”, comentó Martín, y comenzó a explicar: “Porque hay un rumor que está surgiendo… Lo dije fuera del aire, pero me gusta denunciar las cosas al aire”. Y en relación a la pregunta, afirmó entre risas: “Se está rumoreando – y ya hablé con Ángel De Brito – que estás teniendo un affaire con Norberto, el ex de Fátima Florez”.

Por su parte, la Chiqui respondió: “¿Qué querés que te diga? No me importa nada”, y Martín Bossi siguió: “Esa sonrisa es que sí”. Asimismo, Mirtha Legrand hizo un gesto con la cara, y cerró el tema entre risas: “Me resbala”.