La combinación de Sputnik y AstraZeneca arrojó una “buena respuesta inmunológica”

En agosto el RDIF publicará los primeros números del ensayo que comenzó en febrero. En la Argentina se esperan también para el mes que viene las conclusiones de los estudios locales de combinación de vacunas.

El Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) informó este viernes que el primer estudio de combinación de vacunas entre una primera dosis de Sputnik y una segunda de AstraZeneca demostró buena respuesta inmunológica y no se registraron efectos adversos. La información fue publicada en el sitio web oficial del suero fabricado por el Instituto Gamaleya.

Mientras tanto, avanzan los estudios locales de combinación de vacunas, que realizan el Ministerio de Salud de la Nación y algunas jurisdicciones como la ciudad y la provincia de Buenos Aires y en los próximas días podrían estar los primeros resultados.

Desde el Instituto Gamaleya informaron que las pruebas comenzaron a realizarse en febrero de este año en Azerbaiyán. Hasta el momento, participaron 50 voluntarios, pero el reclutamiento para los ensayos clínicos continúa. Se espera que en agosto el RDIF haga públicos los primeros números sobre el uso combinado de la vacuna AstraZeneca y el primer componente de la Sputnik V.

