La colección de trajes de baño de Yaz Jaureguy

La influencer es fanática de los trajes de baño y los lleva en diferentes colores, modelos y diseños.

Yaz Jaureguy, la novia de Valentín “Colo” Barco, cuenta con casi 120 mil seguidores en Instagram y ya es considerada una influencer con todas las letras por parte de la comunidad fashionista de internet. Sin dudas, la morocha es fanática de los trajes de baño y en su perfil oficial suele compartir sus más cancheras apuestas plagadas de glamour y estilo.

Si bien las microbikinis no pueden faltar en su armario, las enterizas también están dentro de su radar. ¿Sus modelos preferidos? Los conjuntos diminutos, los diseños en colores vibrantes y las piezas estampadas con dibujos.

Junto a su novio en un destino paradisíaco, Yaz se lució con un traje de baño enterizo en rosa chicle neón. Se trata de un modelo de moldería simple y lisa, con escote en V.

Yaz Jaureguy y el Colo Barco. (Foto: Instagram/@yaz.jaureguy).

En otra oportunidad, la it girl posó a orillas del mar con una enteriza rosa con un enorme estampado en el delantero de la pieza con el dibujo de un auto de carreras. La combinó con un minipareo multiculor en amarillo, rojo y rosa; unos lentes de sol circulares en total black y una gorra tipo cap con visera también rosada.

¿El detalle? Para el hairstyle, eligió un canchero y trendy peinado de trenza baja XXL, una apuesta descontracturada y casual ideal para un día de relax y disfrute.

Yaz Jaureguy con enteriza estampada. (Foto: Instagram/@yaz.jaureguy).

Siempre atenta a las tendencias, la novia del futbolista no pudo dejar pasar uno de los más grandes caprichos de la escena de la moda. Sumergida en una lujosa pileta y con una privilegiada vista a la ciudad de fondo, deslumbró con una microbikini bicolor en blanco y negro.

¿Los detalles? Se trata de un traje de baño de base off white con vivos y breteles en negro azabache. Por supuesto, acompañó el look con un make up de alto impacto a base de un megadelineado estilo cat eye en total blacky máscara de pestañas haciendo juego.

Yaz Jaureguy con microbikini bicolor. (Foto: Instagram/@yaz.jaureguy).

El pelo suelto, raya al medio y mojado post chapuzón en la pileta terminó por coronar el look que, sin dudas, se hizo rápidamente viral en la aplicación de fotos.

Finalmente, apostando por un equipo mucho más audaz y arriesgado, la influencer se lució de espaldas a la cámara con un traje de baño de dos piezas diminuto con corpiño con doble tira en rosa y bombacha colaless ultracavada con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.