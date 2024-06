La China Suárez y Lauty Gram en medio de una nueva crisis

La actriz y el cantante habrían tenido un entredicho en público.

La relación entre la China Suárez y el cantante Lauty Gram vuelve a estar en el ojo del huracán tras la filtración de una fuerte discusión que pone en evidencia las incompatibilidades que afectan a la pareja.

Este nuevo episodio de conflicto ha llevado a que ambos dejaran de seguirse en redes sociales, haciendo pública la crisis que atraviesan.

El enfrentamiento de la China y Lauty Gram fue tema central en la columna de Juan Etchegoyen en Radio Mitre, donde se revelaron detalles del reciente entredicho. Según el periodista, la pelea no es un incidente aislado, sino una constante en la relación. “Muchos me preguntan por la China Suárez y Lauty Gram y este nuevo conflicto que terminó con los dos dejándose de seguir, es una constante esto y te voy a recordar lo que ocurre acá”, explicó el panelista.

Los idas y vueltas entre la China Suárez y Lauty Gram

La controversia se intensificó después de que la pareja se mostrara unida en los premios Gardel, generando ilusiones entre sus seguidores. Sin embargo, Etchegoyen advirtió: “Yo te vengo diciendo que no se ilusionen con este romance”.

Según Etchegoyen “Lauty flashea que la China es su novia y que van a tener diez hijos y no va por ahí. La China tiene claro que Lauty es un pasatiempo y él no quiere ese lugar”. Además, agregó: “Me canso de decirlo pero después aparecen una noche juntos y ustedes me mandan el video o la foto. La verdad es una sola que tiene que ver con esto que pasó en las últimas horas: volvieron a dejarse de seguir porque discutieron”.