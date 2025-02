La China Suárez se sinceró con sus seguidores sobre sus retoques estéticos: su particular comparación

La actriz habló sin filtros y con su particular tono humorístico

La China Suárez habló de sus cirugías

Siempre auténtica y sin pelos en la lengua, la China Suárez protagonizó un divertido vivo en TikTok junto a una amiga, donde las risas fueron el hilo conductor… hasta que llegaron las preguntas de los seguidores. Y una en particular se repitió sin cesar: ¿Se hizo retoques estéticos?

Sin dudarlo, la actriz decidió responder con total sinceridad: “Nunca me puse bótox. Nunca, nunca, nunca”, enfatizó, mientras improvisaba una serie de expresivos gestos que evidenciaban la naturalidad de su rostro. “Es que soy actriz y siento que necesito poder mover todo esto”, explicó entre risas.

Luego, con la espontaneidad que la caracteriza, dejó abierta la puerta a posibles cambios en el futuro: “En unos años, quizás me ponga si me molesta. Pero no, todavía no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada”, aclaró.

Pero la curiosidad de sus seguidores no terminaba ahí. La siguiente gran incógnita giraba en torno a sus labios. Y una vez más, Eugenia fue tajante: “No, no me puse nada. Tengo lo mismo desde chiquita”, destacó.

La China Suárez habló de sus retoques estéticos

En medio del ida y vuelta con sus seguidores, reafirmó su postura con firmeza: “Depende también de cómo te maquilles, ¿eh?“. Tras ello volvería a consultársele sobre el bótox, ante lo que volvió a explicar que “no, no tengo”. en tanto que su amiga no dudó en tomar la palabra: “ No tiene bótox y no tiene nada en la boca”.

Finalmente, dejó en claro que si alguna vez decide hacerse algún retoque, no lo ocultará: “El día que me pinche, lo voy a contar”, concluyó, fiel a su estilo frontal y sin rodeos.

Pero no es la primera vez que se refiere al tema, ya que a través de Instagram, donde acumula más de seis millones y medio de seguidores, la actriz abrió hace unos meses más de una vez una caja de preguntas y respondió sin vueltas.

Todo comenzó cuando una usuaria le preguntó: “¿Siempre te sentiste bien con vos misma?”. Su respuesta fue tan honesta como inesperada: “No, la adolescencia fue un momento complicado”, admitió al dejar entrever que tuvo sus inseguridades.

La China Suárez vive un idílico momento con Mauro Icardi

Pero fue otra pregunta la que terminó acaparando toda la atención. “¿Tenés alguna operación?”, quiso saber otra seguidora. Y, en lugar de escribir una respuesta breve, decidió hablar con total franqueza sobre el tema: “Ahora que están durmiendo mis hijos acá al lado, les cuento… sí, me operé las tetas”, confesó con total naturalidad.

Lejos de dejar el tema ahí, la actriz explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión: “Siempre tuve, pero después de dar la teta, un día me vi en el espejo de costado y literal parecían como los h… de un viejo”, lanzó con su característico humor.

Pero, sabiendo que cada frase suya puede desatar un sinfín de rumores, enseguida aclaró: “Que nunca vi h… de un viejo en persona, antes de que me inventen cualquier cosa”, dijo entre risas, haciendo referencia a las constantes especulaciones sobre su vida amorosa.

Luego, retomó su relato y cerró con una contundente conclusión: “Eran como dos bolsitas vacías, horrible, y dije: ‘Nah, me las voy a operar’”.

Sin misterio, sin tabúes y con la espontaneidad que la caracteriza, la China volvió a demostrar que no tiene problema en hablar de todo. Incluso en momentos en que su vida se mueve entre las aguas de la felicidad por el cumpleaños de su hija Magnolia, además de los embates judiciales de los que es parte en el denominado WandaGate, que suma capítulos a cada jornada y que lejos está de encontrar un final que aquiete el panorama para cada uno de los involucrados.

Por Sebastián Volterri -Infobae