La China Suárez: “Salté desnuda por la ventana”

La anécdota salió a la luz durante su visita a El Hormiguero, el exitoso ciclo español conducido por Pablo Motos. Allí, la actriz estuvo junto a Álvaro Morte para presentar su nueva película: Objetos.

Eugenia la China Suárez contó que experimentó un fenómeno paranormal y sorprendió al revelar cuál fue su reacción. El hecho ocurrió en 2013, unos meses después del nacimiento de su hija Rufina. Además, aclaró que vivió varios episodios similares.

“Quiero contar primero que yo conté esta anécdota durante mucho tiempo como algo gracioso, hasta que llegué al psicólogo y me dijo ‘dejá de contarlo como algo gracioso porque es grave’. Para mí tiene algo de anécdota porque, en ese momento, mis amigos y mi familia me lo festejaron mucho”, dijo divertida la ex Casi Ángeles.

Hecha la aclaración, comenzó con el relato: “Estaba durmiendo sola con mi hija, que en ese momento tendría tres meses, y escuché un portazo en la planta de abajo de la casa. Dije ‘Vinieron por nosotras’ y no se me ocurrió mejor idea que abrir la ventana, yo estaba durmiendo en bombacha, y saltar para pedir ayuda”.

Ante la sorpresa del conductor, la China explicó que bajó un piso y que comenzó a pedirle ayuda a los vecinos y a la seguridad. “La imagen era un poco fuerte porque yo nunca me percaté (de que seguía en ropa interior)”, remarcó.

“Tuve que entrar cuerpo a tierra por una ventana pequeña que había con el de seguridad atrás y en realidad no había nadie”, remató.

Sin embargo, destacó que lo llamativo del episodio fue que en el lugar descubrió una botella de agua de dos litros que ella misma había dejado en el centro de la mesa tirada en el piso explotada. “No tengo gatos y los perros no llegaban a subirse”, aclaró.

Además, señaló que esa no fue la única situación paranormal que vivió, pero no ahondó en otras historias.