La China Suárez rompió el silencio luego de que Benjamín Vicuña anunciara la separación

Marcelo Polino reveló que la actriz le aseguró que no tenía idea que el padre de sus hijos menores haría pública la ruptura.

La China Suárez habló tras el anuncio de Benjamín Vicuña en el que confirmó el fin de su relación. Marcelo Polino reveló en su programa radial que habló con la actriz y ésta le aseguró que no sabía que el actor iba a hacer pública la noticia de la separación.

“Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, expresó la modelo a Polino Auténtico, quien detalló: “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”.

El periodista también confirmó que Eugenia viajará a Madrid para llevar adelante un proyecto laboral importante y, conforme a la charla que mantuvieron, dejó en claro que con el padre de sus hijos menores quedó todo bien. “Ella se va a Madrid porque tiene un proyecto, ella tomó la decisión de separarse”, sentenció.